Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kariyer Destek Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Kademe Kariyer Zirvesi 2025' programında gençlerle buluştu. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ve her türlü fikre açık olduklarını ifade etti.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Başkan Altay, Konya'nın insan merkezli bir şehir olduğunu belirterek, 'Bugün gelinen noktada 5 üniversitede 130 bin üniversite öğrencisi ile Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi Konya ve bu 130 bin öğrencimizin neredeyse yarıdan fazlası Konya'ya diğer şehirlerden gelen gençler. Dolayısıyla biz üniversitelerimizin şehre ne kattığının farkındayız. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitiminizin başlangıcından sonuna kadar yanınızda olmak için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz ve bu faaliyetlerimizin merkezinde de Gençlik Meclisimiz var, Kademe var. Aslında bütün amaç sizin kişisel gelişiminize katkı sunabilmek' dedi.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZİN ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE KATKI SUNMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ'

Konya'nın Türkiye'de önemli bir rol üstlenmeye hazırlandığına dikkati çeken Başkan Altay, 'Bu rol sadece siyasi değil, sadece sosyal değil, sadece kültürel değil. Aslında bir liderlik etme yolculuğuna çıkıyoruz hep beraber. Çünkü Konya'nın bu potansiyeli var. Özellikle şehircilik konusunda gelinen nokta artık tüm Türkiye'deki belediyelerin gelip Konya'da 'Konya Modeli Belediyeciliği' anlamaya, öğrenmeye çalıştığı bir model var. Ama biz sadece belediye hizmetleri ile öne çıkarak şehrimizi lider haline getiremeyiz. Her noktada iyi yolda olmak zorundayız. Şehrin takımının Süper Lig'de olması lazım, üniversitelerin süper ligde olması lazım, sanayisinin süper ligde olması lazım. En önemlisi de şehri ne kadar geliştirirsek geliştirelim eğer istihdam oluşturamıyorsak insanların bu şehirde kalmasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bir taraftan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeli, bir taraftan da nitelikli insan kaynağını çalıştırabilecek, nitelikte iş imkanları sunabilecek tesisler oluşturmak zorundayız. Bunun için yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bir taraftan şehrin ekonomisini, ticaretini geliştiriyoruz, bir taraftan da üniversite öğrencilerimize çeşitli etkinlikler yaparak onların ileride şehrimize ve ülkemize katkı sunmasını sağlamayı amaçlıyoruz.' dedi.

'HER TÜRLÜ FİKRE AÇIĞIZ, HER KONUDA ÇALIŞMA YAPMAYA HAZIRIZ'

Gençler için hayata geçirilen birçok kıymetli projenin önemine değinen Başkan Altay, 'Kapsül Teknoloji Platformu Türkiye'ye örnek gösterilen bir marka haline geldi. Sosyal İnovasyon Ajansı'mız özellikle sosyal bilimlerde fikir üretmek isteyen arkadaşlarımız için yine bir marka haline dönüştü. Şimdi yeni Atmosfer'de başladığımız Divizyon arkadan hızla geliyor. Dolayısıyla baktığınızda aslında yapmaya çalıştığımız şey ilgi alanınızda kendinizi geliştirebilmek için önce mekanlar, sonra fikirlerden oluşan bir yapı inşa edebilmek. Bunu yaparken de gençlerimizin sunduğumuz imkanlarla çözümleri kendilerinin üretmesini sağlamak. Bunları niye gerçekleştiriyoruz? Hepsi sizin için. Şunun da farkındayız; biz ne kadar çalışırsak çalışalım, ne kadar vizyon ortaya koyarsak koyalım siz katılım sağlamazsanız bunun bir anlamı yok. Şunu bilin ki Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Her türlü fikre açığız, her konuda çalışma yapmaya hazırız ama bunun için sizin de talepkar olmanız gerekiyor.' dedi.

Başkan Altay, son olarak Gazze'de İsrail'in katliamlarına ve barış sürecine de değindi.