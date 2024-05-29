Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi’nin en büyük yatırımlarından biri olan ve olimpiyatlara sporcu yetiştirme hedefiyle yapımı süren Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nin inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Türkiye’nin ilk yeşil sertifikasına sahip olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni Konya’ya kazandırıyor. Spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı oluşturacak ve olimpiyatlarda başarının kapısını aralayacak merkezin yapımı aralıksız devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezde incelemelerde bulundu, çalışmalardaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

“BU YATIRIMIMIZ GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLER VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Konya’nın ilk, Türkiye’nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Selçuklu Belediyesi olarak hem şehrimizin ve ülkemizin spor altyapısına değer katacak önemli bir yatırımın daha inşasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu yatırımımız geleceğimiz olan gençler ve çocuklarımız için büyük önem taşıyan bir tesis olacak. Bu anlamda tesisimiz gençlerimize aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanı sağlayacak. Sporcu merkezimiz tamamlandığında günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcumuza hizmet sunacak. Spora olan ilgiyi arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolda hedefimiz Olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Bu kapsamda çocuklarımızın yeteneklerini uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde keşfedeceğiz. Şehrimize bir tesis inşa ederken gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak şiarıyla tesislerimizi çevreye ve doğaya karşı duyarlı üretmeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi ünvanını Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezine kazandırdık. Merkez kendi enerjisinin yüzde 90’ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak.” dedi.

SPORCU SEÇME VE YETİŞTİRME MERKEZİ DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek.