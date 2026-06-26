Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2025-2026 yılı eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yayımladığı mesajında karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yaz da çocuklar ve gençler için birbirinden güzel etkinlikler ve programlar hazırladıklarını belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, çocuklarımızın büyük bir heyecanla beklediği 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesine başvuruların devam ettiğini kaydetti.

Yaz tatilinde Genç KOMEK, Lise Medeniyet Akademisi, Bilgehane, Bilim Merkezi ve yaz spor okullarımızla her yaş grubundan öğrencilere yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenleyeceklerini belirten Başkan Altay, 'Tatil boyunca bu programlara katılarak hem eğlenebilir hem öğrenebilir hem de yeni beceriler kazanabilirsiniz. Bu vesileyle başta Konya'mız olmak üzere ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; fedakârca destek veren ailelerimize, büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum.' dedi.