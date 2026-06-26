Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan Manisalı kursiyerler, hazırladıkları performanslarla sahneye çıkarak emeklerinin karşılığını izleyicilerle buluşturdu.

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ile Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz de katıldı. Kursiyerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte, salonu dolduran izleyiciler gösterileri beğeniyle takip etti.

MASMEK bünyesinde eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca kazandıkları bilgi ve becerileri sahneye yansıttı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan program, piyano, keman, bağlama, ut, gitar ve ritim dinletileriyle devam etti. Bireysel ve toplu performanslar izleyicilerden uzun süre alkış alırken, Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden klasik müzik repertuvarına uzanan seçkin eserler geceye renk kattı.

Vatandaşlar da zaman zaman türkülere eşlik ederek programa ortak oldu.