Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri kapsamında düzenlenen “Biz Bize Fest Bi Başka” programının açılışına katıldı.KONYA (İGFA) - Konya’nın bir öğrenci şehri olduğunu belirten Başkan Altay, “Sizi şehrimizde ağırlamaktan, şehrimizde eğitim görüyor olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’miz eliyle çok daha etkin faaliyetleri, programları birlikte gerçekleştirebiliriz. Özellikle öğrenci toplulukları üniversitelerimizin marka değerine çok önemli katkılar sunuyor ve bunların bir araya gelerek etkinlik yapması çok kıymetli” dedi. Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri’ne katılan 90’ın üzerinde öğrenci topluluğu, 12 kategoride yarışarak çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri kapsamında “Biz Bize Fest Bi Başka” programının açılışına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi eliyle öğrenci topluluklarıyla çok daha yakın ilişkiler kurduklarını söyledi.

Başkan Altay, gençlerin yaptığı etkinliklere destek olmak, şehirde gençlerin görünürlüğünü artırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Biz Bize Fest de bunun en güzel örneklerinden birisi. İnşallah öğrenci topluluklarımızla ilgili bir ödül programı olacak. Tamamen öğrencilerimizin katıldığı oylama sonucunda bazı arkadaşlarımız ödül alacak” diye konuştu.

“SOSYAL HAYATA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ KATKI, ŞEHRİN ENERJİSİNE VERDİĞİNİZ DESTEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Konya’nın birçok konuda öne çıkmış bir şehir olduğunun aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğunu da anımsatan Başkan Altay, “130 bine yakın üniversite öğrencisi şehrimizde çok önemli bir etki alanı oluşturuyor. Özellikle sosyal hayata yapmış olduğunuz katkı, şehrin enerjisine verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Özellikle şehir dışından Konya’mıza okumak için gelen arkadaşlarımızın şehirle entegre olması, Konya’dan heybelerine bir şeyler katarak ayrılmaları, mutlu günlerini burada geçirmeleri, Konya’yı hep iyi hatırlamaları için gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da eğitim için gelen arkadaşlarımız çeşitli vesilelerle evlenerek, iş bularak Konya’da yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla şehrimizin nüfusuna da büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve bütün belediyelerimiz olarak sizin hayatınızı kolaylaştırmak, eğitim hayatınızı keyifli hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Her yıl üstüne koyarak giderseniz bir başarı oluşturabilirsiniz, dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’miz de bu manada her yıl yeni etkinlikler düzenliyor. Biz de elimizden geldiğince sizlere destek olmaya gayret ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“SİZİ ŞEHRİMİZDE AĞIRLAMAKTAN, ŞEHRİMİZDE EĞİTİM GÖRÜYOR OLMANIZDAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ”

Başkan Altay, Konya’nın kadim bir şehir olduğuna dikkati çekerek, “Buraya gelen öğrenci arkadaşlarımızın birçoğu Konya’yı bilerek tercih ediyor. Üniversitelerimizin imkanları çok arttı. Ben 1997 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. O günün üniversite imkanlarıyla bugünün üniversite imkanları arasında inanılmaz bir fark var. Burada olmanız bizim için çok kıymetli. Sizi şehrimizde ağırlamaktan, şehrimizde eğitim görüyor olmanızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’miz eliyle çok daha etkin faaliyetleri, programları birlikte gerçekleştirebiliriz. Özellikle öğrenci toplulukları üniversitelerimizin marka değerine çok önemli katkılar sunuyor ve bunların bir araya gelerek etkinlik yapması çok kıymetli. Umuyorum ki bundan sonra da çok daha güzel işler olacak. Başta Gençlik Meclisi Başkanımıza, çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen, bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK MECLİSİ TOPLULUK ÖDÜLLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri; Konya’daki üniversitelerin öğrenci topluluklarının çalışmalarını taçlandırmak, daha görünür hale getirmek ve topluluklara ilham vermek adına düzenlenmiş program.

Yarışmaya 90’ın üzerinde topluluk katılım gösteriyor. Bu toplulukların birbirleri arasında yarışacağı 12 farklı kategori bulunuyor. Her topluluk en fazla üç kategoriye başvurabiliyor. Kazanan topluluklar öğrenci oylarıyla belirleniyor ve her öğrencinin 5 oy hakkı bulunuyor.

Oy verenler arasından yapılacak ödüllü çekiliş sonucunda; akıllı saatten tablete, aksiyon kamerasından konser biletine birçok ödül sahibiyle buluşacak.

Söyleşiler, Ferhan Tülmen moderatörlüğünde gerçekleşecek. Gençlik Meclisi Topluluk Ödülleri Alp Kırşan moderatörlüğünde yapılacak. Kazanan öğrenci topluluklarımız bu büyük prestijli gecede ödüller sahiplerini bulacak.