Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı, trafik levhalarına yazılan “anne sözleri” ile duygusal bir kurguya sahip olan video binlerce beğeni ve paylaşım aldı.KOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Anneler Günü’ne özel olarak hazırladığı özel video kısa sürede büyük ilgi gördü. Trafik levhalarına yazılan “anne sözleri” ile duygusal bir kurguya sahip olan video binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü kapsamında hazırladığı özel video içeriğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.

TRAFİK LEVHALARINDA ANNE SÖZLERİ

Kocaeli şehir merkezindeki trafik levhalarına yazılan “anne sözleri” ile duygusal bir kurguya sahip olan video, izleyenleri hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Toplumun farklı kesimlerinden annelere dokunan mesajları barındıran içerik, annelik kavramının hayatımızdaki yerini samimi bir dille yeniden hatırlattı.