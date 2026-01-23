Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile birlikte 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde motor supapları üretimi yapan bir fabrikada işçilerle ve fabrika yönetimiyle bir araya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nin şehir ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Başkan Altay, 'Organize sanayi bölgelerinin ulaşım ve konut sorununu çözmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bir taraftan Konya Banliyösü'nü Pınarbaşı'na getirirken bir taraftan da TÜMOSAN Kavşağı'na kadar raylı sistemi getirmek için çalışıyoruz' dedi.

Başkan Altay 3. Organize Sanayi Camii'nde Cuma namazı sonrası çalışanlarla ve vatandaşlarla da selamlaştı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile birlikte motor supapları üretimi yapan bir fabrikada işçilerle ve fabrika yönetimiyle bir araya gelen Başkan Altay, Organize Sanayi Bölgesi'nin şehrin ekonomisine büyük bir katkı sağladığını ve istihdam açısından on binlerce insanın çalışmasına imkan tanıdığını söyledi.

Başkan Altay, 'Organize sanayi bölgelerinin ulaşım ve konut sorununu çözmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Şehir çok büyüdü, bir taraftan bir tarafa gelmek artık zorlaştık. Onun için insanların işinin olduğu yerde istihdam edilmesi gerekiyor. Ayrıca aile sadece çalışan bireyden oluşmuyor. Çocukların, hanımların da sosyal hayata katılacakları, toplu ulaşım imkanlarına ulaşmaları gerekiyor. Onun için bir taraftan Konya Banliyösü'nü Pınarbaşı'na getirirken bir taraftan da TÜMOSAN Kavşağı'na kadar raylı sistemi getirmek için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKTİ

İklim değişikliğine bağlı yaşanan su sorununa da dikkat çeken Başkan Altay, 'Sanayicilerimizden beklentimiz muslukları fotoselliye çevirerek tasarrufun sağlaması. Kullanıcıların beklentimiz de suyu tasarruflu kullanmak. Şu gün itibariyle elhamdülillah bir sıkıntımız yok ama Konya'ya suyu zor şartlarda getiriyoruz. Dolayısıyla yarın bu sorunları yaşamamamız için hepimizin hem iş yerlerimizde hem evlerimizde su kullanımına azami ölçüde dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa çocuklarımızın hayatı bugünden çok daha zor olacak. Bugün bizi misafir ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Başkan Altay, daha sonra AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile birlikte 3. Organize Sanayi Camii'nde Cuma namazı sonrası çalışanların ve vatandaşların mübarek cumalarını tebrik etti.