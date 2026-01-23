Malatya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri; kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarının yanı sıra yolda kalan vatandaşların kurtarılması, hasta vatandaşların sağlık ekiplerine ve hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırılması için yoğun mesai harcıyor.

Sorumluluk alanında bulunan ana arterler ve grup yollarında çalışmalarına ağırlık veren ekipler, özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları defalarca yeniden ulaşıma açmak zorunda kalıyor.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA ANINDA MÜDAHALE

Hekimhan İlçesi Çeki Mahallesi mevkiinde yolda kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuluncak İlçesi Kızılmağara yolu üzerinde mahsur kalan araç güvenli bir şekilde kurtarılırken, ekipler aynı zamanda ilçe merkezine bağlı mahalle yollarını ulaşıma açarak, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı.

Arguvan İlçesi Gümüşlü Mahallesi'nde rahatsızlanan 85 yaşındaki Mehmet Koçdağ'a, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yolların açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri zamanında ulaştı.

SARIÇİÇEK YAYLASI'NDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİ KURTARILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arapgir-Divriği karayolu güzergâhında bulunan Sarıçiçek Yaylası mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı bölgede mahsur kalan görevlileri kurtardı.

Bölgede faaliyet gösteren Rönesans Rüzgar Enerjisi Santrali'nde görevli 7 personel; yanlarında bulunan 1 greyder ve 1 beko-loder ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi ve ağır kış şartları nedeniyle yolda kaldı. Donma riskiyle karşı karşıya kalan personeller için gelen ihbarı değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hemen bölgeye ulaştı.

Yoğun tipi altında sürdürülen yol açma çalışmaları neticesinde bölgede mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Başarılı kurtarma operasyonu sonucunda 7 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.

Sarıçiçek Yaylası'nda mahsur kalan personeller, yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kalmalarının sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtarıldıklarını belirterek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ekiplere teşekkür ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm ekipleriyle sahada olmaya devam edeceğini bildirdi.

MAŞTİ'DE BEKLEYEN YOLCULARA SICAK İKRAM

Malatya-Sivas ve Malatya-Kayseri karayollarının yoğun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine MAŞTİ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklemek zorunda kalan yolculara Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çay ve çorba ikramı yapıldı.

Ayrıca terminalde bekleyen vatandaşlar için hazırlanan kampetler sayesinde yolculara dinlenme imkânı sunuldu. Vatandaşlar, sağlanan hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.