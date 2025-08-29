Konya Büyükşehir Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği artırmak amacıyla KOSKİ tarihinin en yüksek bütçeli yatırımına start verdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin atık su arıtma kapasitesini iki katına çıkaracak Konya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve 2. Aşama İnşaatı için uluslararası ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

“Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında yürütülecek yatırımın müjdesini veren Başkan Altay, “İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerinin çok yoğun hissedildiği bu zamanlarda şehrimizin çevre ile ilgili önemli yatırımlarına imza atıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak merkezdeki tesisimizin yanı sıra ilçelerimize atıksu arıtma tesisleri kazandırılması ve insanlardan kaynaklı kirliliğin doğaya zarar vermemesi ile ilgili yoğun yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda KOSKİ tarihinin en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyoruz. Dünya Bankası ile İller Bankası tarafından finanse edilen ve şehir merkezindeki mevcut atıksu arıtma tesisimizi 200 bin metreküp/günlükten 400 bin metreküpe çıkaracak çok önemli bir tesisin startını vermiş olduk. İnşallah 30 Ekim’de ihalesini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Başkan Altay, bu projenin yalnızca kapasite artırımı olmadığını, aynı zamanda Konya’nın su kaynaklarını daha verimli kullanma ve koruma hedeflerine hizmet eden stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında atıksu arıtma tesisinden çıkan suyu DSİ ile birlikte özellikle Karatay bölgemizdeki tarımsal arazilerin sulamasında kullanacaklarını söyledi.

Atık su yönetiminde verimliliği artıracak ve şehrin çevresel sürdürülebilirliğini sağlayacak proje uluslararası ihale yöntemiyle hayata geçecek. Daha yüksek arıtma kapasitesi ve modern tesislerle şehrin çevresel standartları güçlenecek, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Konya bırakma hedefine önemli bir katkı sunulacak.

Projenin ihalesi 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.