KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, tesiste incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi verdi.

Projenin planlanan seyirde devam ettiğini ifade eden Demir, “Burası, dünyada şu anda uygulanan en son teknolojinin kullanıldığı önemli bir tesistir. Uzun yıllardan beri, Çumra ilçemizin arıtma tesisi olmadığı için gelen atık suların açık ortama bırakılmasıyla bölgede ciddi bir çevre rahatsızlık meydana gelmişti. Biz de bu çevre rahatsızlığını gidermek ve Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışır bir projenin ortaya konması için gerekli çalışmaları yaptık, ihaleleri tamamladık. Şu anda inşaatımız yüzde 55 oranda tamamlanmış vaziyettedir” dedi.

TOPLAM MALİYETİN YÜZDE 40’I ÖZKAYNAKLARLA KARŞILANIYOR

Çumra Atıksu Arıtma Tesisi’nin toplam maliyetinin 455 milyon lira olduğunu belirten Demir, yüzde 60’ının hibe krediyle, yüzde 40’ının ise öz kaynakla finanse edildiğini söyledi. Tarımda kullanılabilecek kalitede su üretiminin yapılacağı tesisin detaylarına değinen Demir, “Arıtmanın prosesinden bahsedecek olursak; arıtmamız ileri biyolojik arıtma tesisleri sınıfında. Burada azot, fosfor, karbon gibi kimyasal maddeler ve biyolojik maddelerin de arıtılması söz konusudur. Yani çıkan suyun tarımda kullanılabilecek evsafta olacağı bir tarzda arıtma tesisi yapıyoruz. Dolayısıyla suyun döngüselliği anlamında da arıtılmış suyun yeniden kullanılmış olması, kuraklık ve küresel iklim değişikliğinin etkisiyle geçen kurak dönemlerde bize katkı sağlamış olacak” diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Tesisin toplam kapasitesinin 72 bin nüfusa hitap ettiğini ve günlük 10 bin metreküp atık suyu arıtma kapasitesine sahip olduğunu belirten Demir, “İnşallah bu senenin sonu itibariyle burayı tamamlayıp Çumra’mızın hizmetine sunmuş olacağız. Burası bir taraftan da grup suyu arıtma tesisi olarak da değerlendirilebilir. Çünkü hem İçeri Çumra’yı, Alibeyhüyüğü’nü hem de Okçu Mahallesi ve Çumra merkezinden meydana gelen atık suların tamamının burada arıtıldığı bir tesis olacak. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

