İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Manisa’daki orman yangınlarında 184 konutun ağır hasar gördüğünü, afetzedelere 21.6 milyon TL yardım yapıldığını ve Bilecik’te 26 aile için konteyner yaşam alanları kurulduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarının bilançosunu ve afetzedelere sağlanan yardımları duyurdu.

Yangınlar dolayısıyla İzmir’de 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahır; Bilecik’te 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır; Manisa’da ise 5 konut ağır hasar gördü.

Bakan Yerlikaya, afetzedelere barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında İzmir’e 14 milyon 258 bin 400 TL, Bilecik’e 5 milyon 745 bin TL, Manisa’ya 1 milyon 600 bin TL olmak üzere toplam 21 milyon 603 bin 400 TL ödeme yapıldığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1940695911572648106

BİLECİK’TE HIZLI BARINMA ÇÖZÜMÜ

Bilecik’te yangından etkilenen iki köyde, 26 ailenin geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner yaşam alanları kurulduğunu duyuran Bakan Yerlikaya, "Konteynerler, klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi temel ihtiyaçlarla donatıldı. Yangının 30 Haziran 2025’te kontrol altına alınmasının ardından, sadece 4 gün içinde, 3 Temmuz 2025 itibarıyla konteynerlerin kurulumu tamamlanarak afetzedeler yerleştirilmeye başlandı" dedi.

Yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, “Devletimiz tüm kurumlarıyla afetzedelerin yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun” dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, İzmir ve Bilecik’teki yangın bölgeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini ve bu illere toplam 62 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtirken, yangınlarda hayatını kaybeden olmadığı, 203 vatandaşın ise dumandan etkilenerek tedavi gördüğü ve taburcu edildiğini kaydetti.