Konya'nın 31 ilçesindeki mahalle muhtarları Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Toplantısı'nda bir araya geldi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılında başlattıkları 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesiyle bugüne kadar yangınlara ilk müdahalede önemli mesafe kat ettiklerini anlattı.

Proje ile toplamda gönüllü itfaiyeci sayısının 2.796'ya çıktığını dile getiren Başkan Altay, 'Burada önemli olan şey, ilk yangın anında müdahale. Bunun için de sizlerin aldığınız eğitimler gereği bu konuda yapacağınız işi fazlasıyla yapacağınıza inanıyoruz. Çünkü biz muhtarlarımız ile hangi yola çıktıysak Allah'ın izniyle onu başardık' dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya'daki huzurun sağlayıcısının muhtarlar olduğunu söyleyerek hizmetlerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti. Konya Valisi İbrahim Akın, yangına ilk müdahalenin son derece önemli olduğunu söyleyerek Büyükşehir Belediyesi'ni Gönüllü İtfaiyecilik Projesi'nden dolayı tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki muhtarlara yönelik düzenlediği 'Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Toplantısı', Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katıldığı programla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ilk olarak en fazla yangına müdahale eden üç muhtar duygularını paylaştı.

'ADETA BİZİM UÇ BEYLERİMİZSİNİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın coğrafi olarak Türkiye'nin en büyük şehri olduğunu, 42 bin kilometrekarelik alanda 1.138 mahalleye hep birlikte hizmette bulunduklarını vurguladı.

Özellikle muhtarların hizmet alanlarında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Vatandaşlarımızla diyaloğun oluşturulması, ihtiyaçların tespit edilmesi, mahalledeki problemlerin bize bildirilmesi, garip gurebanın gözetilmesi gibi kutsal bir görevi yürütüyorsunuz. Adeta bizim uç beylerimizsiniz. Sizden aldığımız bilgiler ve istişarelerle mahallelerimizde ve şehrimizdeki hizmetleri planlıyoruz. İnşallah bugün de Türkiye'ye örnek hayırlı bir işi, birlikte hem tanıtıp hem de bununla ilgili eğitimleri almış olacağız' diye konuştu.

'15 BİN KONUTUN İLÇELERİMİZE GÖRE DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Mahallelerdeki en büyük konulardan birisinin de TOKİ talepleri olduğunu söyleyen Başkan Altay, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, herkes ev sahibi olana kadar konut üretmeye devam edeceğiz diyor ve bakanımız ülkemize 500 bin sosyal konut yapılması ile ilgili bir hamle başlattı. Konya siyaseten bize çok yüksek destek veriyor, karşılığında da şu anda 4 bakanla kabinede temsil ediliyoruz. Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanımızın bulunduğu programda 13 bin 600 konut açıklandı ama son paylaşımda o 15 bine çıktı. 15 bin konutun da ilçelerimize göre dağıtımını gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

'AFET DURUMLARINDA HERKES KONYA'YA DÖNÜP BAKMAYA BAŞLADI'

Başkan Altay, bir araya gelmelerinin nedeninin afet durumu ile mücadele olduğunu anımsatarak, 'Hatırlarsınız 6 Şubat 2023'te büyük bir deprem yaşadık ve o depremde Konya olarak biz Hatay'daydık. Ben nereye gitsem Hataylı birisi varsa koşarak bana geliyor ve başkanım 'Allah sizlerden razı olsun' diyor. Ben de diyorum ki Allah Konyalılardan razı olsun. Biz çünkü öncü birlik olarak gittik. Konya'dan ne istemişsek bire üç gönderdiler. Bir TIR malzeme gönderin diyoruz üç TIR geliyor. Bir kişi gönderin diyoruz, üç kişi geliyor, gönüllü olarak ben burada çalışacağım diye. Dolayısıyla afet durumlarında herkes Konya'ya dönüp bakmaya başladı. Elhamdülillah yaptığımız işlerin doğru olduğunu ve bu işlerin koordinasyonunu en iyi şekilde yapabileceğimizi göstermiş olduk. Geçtiğimiz gün Balıkesir'de bir deprem oldu ve yine bizim TIR'larımız orada vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Yani zorda kalanın, zorda olanın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim böyle afetler, böyle felaketler göstermesin ki bizlerde bu konuda çalışmak zorunda kalmayalım' ifadelerini kullandı.

'BİZ MUHTARLARIMIZ İLE HANGİ YOLA ÇIKTIYSAK ALLAH'IN İZNİYLE ONU BAŞARDIK'

Gönüllülük işinin çok önemli ve kıymetli olduğunu anlatan Başkan Altay, 'Biz de 'Gönüllü İtfaiyecilik' projemizle 2014 yılında bu işe başlamıştık. 31 ilçemizdeki 615 mahallemize 3 ton kapasiteli yangın söndürme tankerlerini kazandırdık. 2 bin 273 gönüllü itfaiyecimize yangına ilk müdahale ve tanker kullanma eğitimleri verdik. 8 bine aşkın yangına müdahale edildi. 54 bine aşkın sosyal faaliyette bu malzemeler kullanıldı. 2024 yılında ise 523 kişiyi daha gönüllü itfaiyeci olarak belgelendirmiş olduk. Toplamda gönüllü itfaiyeci sayımız 2.796'ya çıkmış oldu. 2025 yılı içerisinde 615 tankerimizden 608'ini aktif hala getirdik. Gönüllü itfaiyecilerimiz 886 yangına müdahale ettiler. Burada önemli olan şey ilk yangın anında müdahale. Bizim itfaiye teşkilatımız yetişene kadar ya söndürmek ya da yangının yayılmasına engel olmak. Onun için ilk anda müdahale etmek çok önemli ve kıymetli. Bunun için de sizlerin aldığınız eğitimler gereği bu konuda yapacağınız işi fazlasıyla yapacağınıza inanıyoruz. Çünkü biz muhtarlarımız ile hangi yola çıktıysak Allah'ın izniyle onu başardık. Birlikte olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir işimiz yok. Rabbim bizlere bu şehre hizmet etmeye nasip ettiği için ne kadar dua etsek, ne kadar şükür etsek azdır. Yine Rabbim bizlere sizler gibi yol arkadaşları verdiği için sonuna kadar hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. İnşallah Konya'yı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapmak için birlikte gece gündüz demeden çalışmaya, çaba sarf etmeye gayret edeceğiz' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

'BELDELERİMİZDEKİ, KÖYLERİMİZDEKİ HUZURUN EN BÜYÜK SAĞLAYICISI SİZLERSİNİZ'

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, düzenlenen toplantının gönüllülük üstüne inşa edilmiş bir toplantı olduğunu dile getirerek, 'Her bir beldemiz hizmet alıyor, her bir köyümüz, kasabamız hizmet alıyor ama Konya'da farklı olan bir şey var. Bizim her bir beldemizde, her bir ücra köşemizde, gittiğimiz her yerde gördüğümüz bir şey var. Huzur var, huzur. Bu huzurun da en büyük sağlayıcısı sizlersiniz. Muhtarlarımız, sizlerin verdiği hizmetlerdir. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Bugün önemli bir konuda yelekleri giydiniz, her bir beldeye ulaştırılmış tankerlerle ilk müdahaleyle Seydişehir'den Ilgın'dan itfaiye gelmesine gerek kalmadan yangınlar söndürüldü. İnşallah ülkemizde vatandaşımızı rahatsız eden küçüklü büyüklü diğer yangınları da söndürme adına bizler milletvekilleri olarak kabinemiz, bakanlarımız Cumhurbaşkanımız liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

'HER GÖREVİN OLDUĞU GİBİ MUHTARLIĞIN DA ONURLU VE KUTSİYETLİ BİR TARAFI VAR'

Konya Valisi İbrahim Akın ise, muhtarların devletin yapı taşlarından birisi olduğunu vurgulayarak, 'Sizler devletle millet arasında köprü vazifesi gören kamu görevlilerisiniz. Vatandaşın derdini, sorunu en kısa yoldan ilgili mercilere ileten, çözüm üretme noktasında gayret gösteren mesai arkadaşlarımızsınız. Her görevin olduğu gibi muhtarlığın da onurlu ve kutsiyetli bir tarafı var. Her birinizi yaptığını hizmetlerden dolayı tebrik ediyor, teşekkürlerimi ifade ediyorum' cümlelerini kullandı.

Su tasarrufu, trafik kazaları, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, mera işgalleri konularında muhtarlardan destek ve iş birliği beklediklerini ifade eden Vali Akın, 'Yangına ilk müdahale son derece önemli. O nedenle sizler gönüllü itfaiyeci olarak Büyükşehir Belediyemizin bu çok kıymetli projesi kapsamında eğitildiniz. Köylerimize su tankerleri verildi. Böyle bir hadiseyle karşılaşıldığında da ilk anda müdahale edebilme imkanı sağlandı. Belediyemizi bu güzel projesinden dolayı tebrik ediyorum' dedi.

Programa; Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, ilçe belediye başkanları, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, BBP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasağun, Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir ve 31 ilçeden muhtarlar katıldı.