Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Dokunuşlar Festivali'nin açılışı yapıldı

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Altın Dokunuşlar Festivali'nin el emeğini estetikle buluşturan; sabırla ve zarafetle yoğrulmuş eserleri bir araya getiren bir sergi olduğunu söyledi.

Konya'nın, tarih boyunca estetiği ahlakla, zanaatı imanla, sanatı hikmetle harmanlayan kadim bir geleneğinin taşıyıcısı olduğunu ifade eden Başkan Altay, 'Altın Dokunuşlar Sergisi de tam da bu ruhla; kadim bir şehrin sanat icrasını, vefakâr bir bağlılıkla, geçmişten günümüze taşımayı sürdürmektedir. Bu yıl 'İpek Yolu' temasıyla düzenlenen sergimiz; bin yıllık bir medeniyetin sabır ve zarafetle şekillenmiş sanat anlayışını, Anadolu'dan dünyaya yayılan kadim sesini yeniden duyurmaktadır. İşte Altın Dokunuşlar; tam da bu misyonla, her yıl büyük bir teveccühle büyümektedir' diye konuştu.

SANATIN HER RENGİ AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Başkan Altay, sergide birbirinde kıymetli eserlerin yer aldığını belirterek, 'Bugün burada göreceğiniz ebru, hat, tel kırma, ahşap boyama gibi pek çok branştaki 2025 eser; emeğin maharetle birleştiği eşsiz örnekler olarak ziyaretçilerine keyifli bir görsel deneyim sunacaktır. Bu kıymetli çalışmaları ortaya koyan sanatçı ve zanaatkârlarımız; bu şehrin sanat altyapısını canlı tutan, gelenekten geleceğe uzanan köprünün mimarlarıdır. Sanatın her rengini aynı çatı altında toplayan Altın Dokunuşlar Festivali'mizde; canlı atölyeler, söyleşiler, çocuk programları, konserler ve farklı etkinlikler de ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatacaktır. 17. Altın Dokunuşlar Festivali'mizin hem şehrimizin sanat iklimini zenginleştirmesini hem de kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan ilham verici bir iz bırakmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Altın Dokunuşlar Festivali kapsamında Gazze Kermesi de düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, bu kermes sayesinde onların depoda çürümesine engel olurken bir taraftan da Gazze'deki kardeşlere bir fayda sağlamış olacaklarını söyledi. Belediyecilik anlamında birçok işi hayata geçirdiklerini ancak hanımefendilerle yapılan işlerin çok bereketli ve kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, 'En önemlisi de hep birlikte bir aile olmanın büyük mutluluğunu bize yaşatıyorlar. Salonumuzda bulunan tüm hanımefendilere ve KOMEK Kurslarımıza devam eden tüm hanımlarımıza, öğreticilerimize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şeb-i Arus Haftası'nda böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu sene ilk defa Şeb-i Arus haftasında bu etkinliği düzenliyoruz. Burada amaçlarımızdan birisi de Konya'ya dışarıdan gelen misafirlerimizin Konya'da yapılan güzel işlere tanıklık etmeleri, bu sergiyi görmeleri ve Konya'nın hanımlarının ne kadar maharetli olduklarını tüm dünyadan gelen misafirlerimizin görmesi. İnşallah keyifli bir program olacak' açıklamalarında bulundu.