Bursa'da Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda birbirinden değerli sanatçıları Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk müziğinin iki usta ismi Derya Türkan ve Dilek Türkan'ı Yıldırımlılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dilek Türkan'ın seslendirdiği klasik Türk müziği eserlerine, Derya Türkan ise kemençenin duygulu tınılarıyla eşlik ettiği konser, katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

'ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK'

Kültür ve sanat programlarının kente renk kattığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'da kültür ve sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda her yaştan hemşehrimizin keyifle takip edebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Yıldırımlıların sanata olan ilgisi bizleri daha da motive ediyor. Sezon boyunca Yıldırım'a renk katacak konser, tiyatro ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.