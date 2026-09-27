İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kente yeniden kazandırdığı Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Proje, AIPH World Green City Awards 2026 kapsamında 'Toplumsal Uyum ve Kapsayıcı Toplumlar İçin Yaşayan Şehir' kategorisinde dünya çapındaki projeler arasından ilk üçe kalarak finalist oldu ve Jüri Özel Takdir Ödülü'ne layık görüldü.

İSTANBUL (İGFA) - 15 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen AIPH World Green City Awards ödül töreninde İBB'nin Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu, 'Jüri Özel Takdir Ödülü'ne (Highly Commended Award) layık görüldü. Böylece İstanbul'un doğa temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir kent yaklaşımı uluslararası ölçekte de takdir edildi.

DOĞA, EĞİTİM VE ÜRETİM BİR ARADA

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Büyükdere Atatürk Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği birlikte ele alan; doğa temelli üretim ve eğitim faaliyetlerini kent yaşamıyla buluşturan bir model sunuyor. Bahçıvanlık Okulu'nda teorik ve uygulamalı eğitimlerle kentlilerin toprakla bağ kurması ve doğayla uyumlu üretim yöntemlerini öğrenmesi amaçlanıyor.

HER YAŞTAN İSTANBULLUYA AÇIK

Engelsiz tasarım ilkeleri doğrultusunda erişilebilirliği güçlendirilen alanda çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik doğa, sanat, tarım ve çevre temalı programlar düzenleniyor. Bahçıvanlık eğitimlerinin yanı sıra permakültür, bonsai, tıbbi ve aromatik bitkiler, meyve ağaçlarında aşılama, kompost üretimi ve sürdürülebilir kentsel tarım gibi farklı alanlarda atölyeler gerçekleştiriliyor. Çocuklara yönelik çalışmalarla da çevre ve topluluk bilincinin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi hedefleniyor.

Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda benimsenen sürdürülebilir yönetim anlayışı; çevre yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirlik ve ziyaretçi hizmetleri alanlarındaki çalışmalarıyla uluslararası ölçekte takdir gördü. AIPH World Green City Awards'ın takdim ettiği ödül, alanın tarihî ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal mirasının ve ekolojik yönetim anlayışının korunmasına yönelik çalışmalarını da uluslararası platforma taşıdı.