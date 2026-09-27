İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. İzmir Kitap Fuarı İZKİTAP, hafta sonunun ilk gününde yoğun ilgi gördü. Çocuklardan yetişkinlere binlerce kitapseveri yazarlarla buluşturan fuar, bugün imza günleri, söyleşiler ve etkinliklerle sona erecek.

İZMİR (İGFA) - İZKİTAP, hafta sonunun ilk gününde kitap almak, yazarlarla tanışmak ve sevdikleri isimlerle buluşmak isteyen İzmirlilerin ilgi odağı oldu. Fuarın sekizinci gününde Kültürpark'ın en hareketli noktalarından biri ise imza alanlarıydı.

Özellikle çocuk ve gençler, yakından takip ettikleri yazarlarla buluşmak için yayınevlerinin imza alanlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Adora Yağmur, Beyza Alkoç, Emre Gül, Maral Atmaca, N.G. Kabal ve Selin Solaris gibi genç okurların ilgi gösterdiği isimlerin yanı sıra Fatih Tuncay, Hanzade Servi, Mavisel Yener ve Mert Arık gibi çocukların sevdiği yazarlar da minik okurlarıyla buluştu. İZKİTAP, farklı yaş gruplarından okurları da aynı atmosferde buluşturdu. Behiç Ak, Başak Sayan, Bülent Emrah Parlak, Hikmet Hükümenoğlu, Polat Özlüoğlu, Tuğrul Keskin ve Zeynep Oral gibi isimler okurlarıyla buluşurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı standında ise Aybala Yentürk, Fabio Tito, Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Nihan Özdal, Onur Eryeşil ve Yağmur Alkır okurlarla bir araya geldi. Aileleriyle fuara gelen çocuklar kitaplarını imzalatırken, gençler yazarlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Gün boyunca imza programlarının yanı sıra söyleşiler ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de devam etti.

İZKİTAP BUGÜN SONA ERİYOR

İZKİTAP son gününde de (27 Eylül) yazar, şair, gazeteci ve akademisyenleri okurlarla buluşturmaya devam edecek. Ali Nesin, Aytül Akal, Cihat Çiçek, Hidayet Karakuş, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Sinan Meydan ve Tuğrul Keskin'in de aralarında bulunduğu isimler, imza ve söyleşi programlarında okurlarıyla bir araya gelecek. Kültürpark'ta kitapseverleri ağırlayan İZKİTAP, 10.00 - 20.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Etkinlik programına kitapizmir.com adresinden ulaşılabilecek.