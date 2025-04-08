Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaat sahası ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılan Yerköprü Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim Kaymakamı Ramazan Cihangir, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner ve Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Mehmet Alp, Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatı ve Yerköprü Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Akın, Başkan Altay ve beraberindeki heyet, ilk olarak Türkiye’nin büyük projelerinden biri olan Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Heyete, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olan Afşar Barajı’nda depolanan suları Bağbaşı Barajı’na aktaracak 18 bin 136 metre uzunluğundaki Hadimi Tüneli’nde son durum hakkında bilgi verildi.

Vali Akın, Başkan Altay ve heyet, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılarak şehrin çekim noktalarından biri haline gelen Yerköprü Şelalesi’nde de incelemeler gerçekleştirdi.

“KONYA’YI HER ALANDA DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadimi Tüneli’nde, Bağbaşı Barajı tarafı ve Afşar Barajı tarafı olmak üzere iki ayrı hatta aynı anda yürütülen proje sahasındaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, Afşar Bağbaşı Hadimi Tüneli’nin Konya’nın kalkınma hedefleri açısından stratejik yatırım olduğunu belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleme çalışmaları yaparak turizme kazandırdıkları Hadim Yerköprü Şelasi’nde de incelemeler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Yerköprü Şelalesi’ni yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanlarıyla doğal yapıyı bozmadan turizme kazandırdık. Konya’yı her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve ülkemize değer katacak bu güzel eserlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.