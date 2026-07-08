Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından hayata geçirilen Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde başlatılan 'Yatırımcı Ağı' projesinin lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya'nın girişimcilik potansiyelini yatırımcı desteğiyle buluşturmayı hedefleyen proje, yenilikçi fikirlerin ekonomik değere dönüşmesine önemli katkı sağlayacak.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Yatırımcı Ağı'nın Konya iş dünyası için stratejik bir adım olduğunu belirterek, 'Yatırımcı Ağı ile yenilikçi fikirleri doğru yatırımcılarla buluşturacak, girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak ve Konya'da girişim sermayesi kültürünü güçlendireceğiz' dedi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Yatırımcı Ağı projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi. Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Konya İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Önder Çiftci, Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Sedat Göncü, iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN ÖZTÜRK: 'KONYA'NIN ÜRETİM GÜCÜNÜ YÜKSEK KATMA DEĞERLİ YAPIYA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın tarih boyunca üretim, ticaret ve medeniyetin güçlü merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şehrin bugün de üretim kabiliyeti ve güçlü ihracat ağıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

KTO olarak yaklaşık 40 bin üyeden aldıkları güçle Konya ekonomisinin gelişmesi ve şehrin Türkiye ekonomisinden daha fazla pay alması için çalıştıklarını ifade eden Öztürk, değişen küresel rekabet koşullarında yalnızca üretmenin yeterli olmadığını vurguladı.

Teknoloji, inovasyon, markalaşma ve tasarımın rekabet gücünün temel unsurları haline geldiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu: 'Konya'nın üretim gücünü daha nitelikli, daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha yüksek katma değerli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Artık şehirlerin gücü yalnızca sanayi altyapısıyla değil; ürettikleri bilgiyle, geliştirdikleri teknolojiyle, destekledikleri girişimlerle ve kurdukları iş birliği kültürüyle ölçülmektedir.'

'YATIRIMCI AĞI, GİRİŞİMCİ İLE SERMAYEYİ BULUŞTURACAK'

Konuşmasında KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kuruluş amacına da değinen Başkan Öztürk, merkezin fikir aşamasındaki girişimcilerden büyüme potansiyeli taşıyan işletmelere kadar geniş bir yelpazede destek sağlayacağını ifade etti. Yatırımcı Ağı Projesi'nin bu vizyonun en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Öztürk, şu değerlendirmede bulundu: 'Bu proje ile yenilikçi fikirleri doğru yatırımcılarla buluşturmayı, girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve Konya'da girişim sermayesi kültürünü güçlendireceğiz. Yatırımcı Ağı'nı yalnızca bir finansman mekanizması olarak değil; tecrübenin genç fikirlerle buluştuğu, sermayenin yenilikle birleştiği ve Konya iş dünyasının yeni nesil girişimlerle ortak gelecek kurduğu stratejik bir platform olarak görüyoruz.' Öztürk, Yatırımcı Ağı'nın Konya'da girişimcilik kültürünü daha da güçlendireceğine, yenilikçi projelerin yatırımcılarla buluşmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, projenin Konya'ya ve Türkiye ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

VALİ AKIN: 'KONYA'NIN KADİM TİCARET KÜLTÜRÜ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞUYOR'

Konya Valisi İbrahim Akın da konuşmasında, Yatırımcı Ağı Projesi'nin Konya'nın ekonomik ve teknolojik vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Konya'nın tarih boyunca üretim ve ticaretin merkezi olduğuna dikkat çeken Akın, şunları söyledi: 'Hazreti Mevlâna'nın pergel felsefesinde olduğu gibi; bir ayağımız kadim geleneğimizde sabit dururken, diğer ayağımızla tüm dünyayı ve küresel teknolojik gelişmeleri takip etmek durumundayız. Selçuklu'nun mirası olan bu birikimi dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilikle taçlandırarak Konya'yı Türkiye Yüzyılı'nın lokomotif şehirlerinden biri haline getirme kararlılığındayız.' Yatırımcı Ağı Projesi'nin girişimciler ile yatırımcıları aynı platformda buluşturacağını ifade eden Akın, devletin her zaman yenilikçi fikirlerin ve girişimcilerin yanında olduğunu vurguladı. Akın, 'Yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz ve Konya Ticaret Odamız arasında kurulan güçlü dayanışma ağı, şehrimizin geleceğe daha kararlı yürümesini sağlamaktadır. Yatırımcı Ağı Projesi'nin geleceğin küresel markalarının Konya'dan çıkmasına vesile olmasını temenni ediyorum.' dedi.

YATIRIMCI AĞI'NIN İŞLEYİŞİ TANITILDI

Programda KTO Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Muhammed Canpolat da bir sunum gerçekleştirerek, Yatırımcı Ağı'nın yapısı, çalışma modeli ve girişimcilere sağlayacağı destekler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Canpolat, 2025 Aralık ayında kurulan Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin kısa sürede toplam 369 girişimciye ulaştığını ifade ederek 'Yatırımcı Ağı' projesi ile daha fazla girişimcinin fikrini ticarileştirebileceğini söyledi.

Lansman programı, katılımcılar arasında gerçekleştirilen değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.