Türkiye ve Kanada, ekonomik ilişkileri derinleştirmek amacıyla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini başlatma kararı aldı. Ticaret Bakanlığı, kapsamlı ve karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşma için teknik çalışmaların başlayacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri resmen başlıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında STA müzakerelerinin başlatılması kararlaştırıldı. Açıklamada, Haziran ayında Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile Kanada Dış Ticaret Bakanı Maninder Sidhu tarafından iki ülke arasında kapsamlı bir STA'ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığına ilişkin ortak bakanlar bildirisi yayımlandığı hatırlatıldı.

Liderlerin son görüşmesiyle birlikte Türkiye ve Kanada arasındaki ekonomik iş birliğini daha ileri taşımak amacıyla anlaşma sürecinin yeni bir aşamaya geçtiği belirtildi.

HEDEF KAPSAMLI VE MODERN BİR ANLAŞMA

Ticaret Bakanlığı, yürütülecek müzakerelerle ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, rekabet gücünün geliştirilmesi ve küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Açıklamada, Türkiye ve Kanada'nın kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA için yoğun çalışma yürüteceği ifade edilirken önümüzdeki haftalarda iki ülkenin teknik ekiplerinin anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini belirlemek, ilk müzakere turuna hazırlık yapmak üzere çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

Türkiye ve Kanada'nın yüksek standartlı ve geniş kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmak için gerekli hazırlıkların başlattığı duyuruldu.