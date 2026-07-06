Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları, üretimlerini ekonomik değere dönüştürmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları amacıyla Altınordu ve Ünye ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren El Emeği Çarşısı yoğun ilgi görüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kadınların ev ekonomilerine katkı verecek çalışmaları ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmet veren El Emeği Çarşısı'yla kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkân sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi el emeği çarşılarında satış yapan kadınlardan herhangi bir ücret almadan pazar sorunlarını da ortadan kaldırmış oluyor.

3 BİN 365 KADIN ÜRÜNLERİNİ SATMA FIRSATI BULDU

Kurulduğu günden bu yana 84 bin 805 kişi tarafından ziyaret edilen çarşıda periyodik aralıklarla dönüşümlü olarak ürünlerini sergileyen Ordulu kadınlar, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerden 5 milyon 769 bin 634 TL'lik satış yaptı.

Şu ana kadar el emeği çarşısını 3 bin 365 kadın kullanarak ev ekonomisine katkı sağladı.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN

El Emeği Çarşısı'nda vatandaşlar ihtiyaç duydukları çeyizlik ve hediyelik ürünleri uygun fiyatlar ile temin edebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin görücüye çıktığı El Emeği Çarşısı'nda tel kırma salon takımları, etamin işleme salon takımları, dantel anglez salon takımları, iğne oyası başörtüler, kırkpare-yamalı bohça tekniği ile yatak örtüleri, çantalar, tığ işi dantel oda takımları, taş boyama, kuru kalem resim tabloları, rölyefler, şiş ve tığ işi lifler, kanaviçe seccadeler ve pike takımları ile amugurimi oyuncaklar satışa sunuluyor.