Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Golda Gıda'nın gong töreni bugün Borsa İstanbul'da gerçekleşti. Golda Gıda'nın payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Makarnadan una, irmikten bakliyata, bisküviden gofrete kadar geniş ürün yelpazesi ile Anadolu buğdayının lezzetini sofralarımıza taşıyan Bera Holding iştiraki Golda Gıda, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adım attı.

Misyon Yatırım Bankası ve Gedik Yatırım liderliğinde, 1-2 Temmuz'da gerçekleşen halka arzını başarıyla tamamlayan şirket, GOLDA koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Elvan, Bera Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Telat Seher, Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç, Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, Misyon Yatırım Bankası Genel Müdürü Muhammet Cerit ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 'Golda Gıda; köklü birikimi ve yüksek üretim kapasitesiyle, ülkemiz gıda arzı güvenliğinde önemli bir role sahiptir. Modern üretim tesisiyle ve ihracatıyla ülke ekonomisine çok değerli katkılar sağlamaktadır. Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, sermaye yapısını daha da güçlendirecek ve böylece küresel ölçekteki yerini sağlamlaştıracaktır. Başarılı faaliyetlerinden dolayı Golda Gıda'yı tebrik ediyorum. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Golda Gıda'ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.' dedi.

'KÜRESEL PAZARLARDAKİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasını şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirten Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, 'Yaklaşık 30 yıllık üretim tecrübemizle Karaman'da oluşturduğumuz güçlü üretim altyapısını bugün sermaye piyasalarının desteğiyle daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Golda Gıda'nın Borsa İstanbul'da yerini almasını, yalnızca şirketimiz için değil, Anadolu'da üreten, istihdam sağlayan ve katma değer oluşturan şirketlerin sermaye piyasalarında daha güçlü temsil edilmesi adına da önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu yolculuğun, bölgemizden daha fazla üretim şirketinin kurumsallaşmasına ve sermaye piyasalarıyla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka arzla beraber Golda Gıda'nın üretim kapasitesini artıracak, modernizasyon yatırımlarını hızlandıracak ve operasyonel verimliliği daha da güçlendireceğiz. Yüksek katma değerli ürünlere odaklanan şirketimizin, ürün portföyünü genişleterek mevcut ihracat pazarlarındaki etkinliğini artıracağına ve yeni pazarlara açılarak küresel ölçekte büyümesini sürdüreceğine inancım tam' dedi.