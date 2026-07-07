Ticaret Bakanlığı, sonradan kontrol denetimleri ve ikincil kontrol incelemeleriyle usulsüz gümrük işlemlerine göz açtırmadı. Son 2,5 yılda düzenlenen 28,7 milyar TL tutarındaki ek tahakkuk ve ceza kararıyla kamu gelirlerinde oluşabilecek kaybın önüne geçildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerini artırarak kamu gelirlerini korumaya devam ediyor. Bakanlık tarafından yürütülen sonradan kontrol firma denetimleri ile ikincil kontrol beyanname incelemeleri kapsamında son 2,5 yılda toplam 28,7 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 98 artışla 6,8 milyar TL, 2025 yılında ise yüzde 100 artışla 13,6 milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı alındı. 2026 yılının ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 8,3 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza düzenlendi. Bu tutarın 2026'nın ilk yarısında 6,5 milyar TL'si ikincil kontrol, 1,8 milyar TL'si ise sonradan kontrol denetimlerinden kaynaklandı.

Denetim çalışmaları, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülürken, yüz binlerce firma ve milyonlarca gümrük beyannamesi gelişmiş veri analitiği sistemleriyle taranıyor. Bu kapsamda Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS), İkincil Kontrol Alarm Sistemi (İKAS), Dahilde İşleme Kontrol Programı (DİKOP) ve Kıymet Alarm Sistemi (KİYAS) gibi teknolojik altyapılar kullanılarak riskli firmalar ve şüpheli işlemler tespit ediliyor.

Belirlenen riskli firmalar Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından sonradan kontrole alınırken, şüpheli gümrük beyannameleri ise bölge müdürlüklerindeki kontrol şubelerince ayrıntılı incelemeye tabi tutuluyor.