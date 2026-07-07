İkinci el araç fiyatları Haziran 2026'da aylık bazda yüzde 0,74, yılın ilk yarısında ise toplamda yüzde 5 artış gösterdi.

İSTANBUL (İGFA) - VavaCars tarafından açıklanan VavaAI Fiyat Endeksi'ne göre, Haziran 2026 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya göre TL bazında yüzde 0,74 arttı.

Böylece ikinci el araç fiyat endeksi yılın ilk yarısını yüzde 5'lik artışla tamamlarken, bu artış aynı dönemde döviz kurlarındaki yükselişin gerisinde kaldı. Haziran ayında fiyat artışının TÜİK enflasyonunun da altında gerçekleşmesi, ikinci el araç pazarında dengeli ve kontrollü görünümün sürdüğüne işaret etti.

Türkiye'nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin Haziran 2026 sonuçlarını açıkladı.

VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 artış gösterdi. Yılın ilk yarısına bakıldığında ise fiyatlarda kademeli ancak sınırlı bir yükseliş yaşandığı görüldü. Fiyat endeksi 2026'nın ilk yarısını yüzde 5'lik artışla tamamlarken, aynı dönemde enflasyon yüzde 17,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk altı ayında dolar yüzde 8,7, euro ise yüzde 5,6 oranında TL karşısında değer kazandı. İkinci el araç fiyatlarındaki yükselişin hem enflasyonun hem de döviz kurlarındaki artışın gerisinde kalması, pazarda ani fiyat hareketleri yerine daha dengeli ve öngörülebilir bir görünümün öne çıktığını ortaya koydu.