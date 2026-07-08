TÜİK'in Haziran 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerine göre, aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel kazancı Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) sağladı. Yıllık değerlendirmede ise zirvede BIST 100 endeksi yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde (DİBS) gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE baz alındığında mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36, Amerikan Doları ise yüzde 0,05 reel kazanç sağlarken; Euro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile yapılan hesaplamada ise mevduat faizi yüzde 2,17, Amerikan Doları yüzde 0,85 reel getiri sağlarken; Euro yüzde 0,62, BIST 100 yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranında reel kayıp yaşattı.

Üç aylık değerlendirmede yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi (brüt) sağladı. Bu dönemde mevduat faizi Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 1,22, TÜFE'ye göre ise yüzde 2,07 reel kazanç sundu. Aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu.

Altı aylık performansta ise BIST 100 endeksi öne çıktı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Aynı dönemde külçe altın, her iki endekse göre de en fazla reel kayıp yaşatan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Yıllık değerlendirmede de BIST 100 endeksi liderliğini korudu. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE'ye göre külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi yüzde 5,24 oranında reel kazanç sağlarken, Amerikan Doları yüzde 8,48, Euro ise yüzde 8,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE bazlı hesaplamada ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi yüzde 2,04 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 11,26, Euro ise yüzde 11,38 oranında reel kayıp yaşattı.