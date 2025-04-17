Konya Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformuüyesi 650 çevre gönüllüsünün katılımıyla Sarayköy Mahallesi’nde 2000 fidan toprakla buluşturuldu.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu gerçekleştirdiği fidan dikimi etkinliği ile çevre duyarlılığına bir kez daha dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinesinde Sarayköy Mahallesi Saray Caddesi üzerinde yer alan Çevre Gönüllüleri Halk Ormanı’nda fidan dikim etkinliğigerçekleştirildi. 650 çevre gönüllüsünün katılımıyla düzenlenen organizasyonda 2000 fidanın dikimi yapıldı. Etkinlik öncesinde uzman personel tarafından gönüllülere fidan dikimi hakkında uygulamalı olarak bilgi verilerek çevre duyarlılığı ile ilgili hususlara dikkat çekildi.

Başkan Pekyatırmacı: “Konyamızdaki yeşil dokuyu daha da arttırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü aracılığıyla çevre ile ilgili faaliyetleri çevre gönüllülerinin katılımı ile sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu Belediyesi olarak çevre en büyük hassasiyetimiz ve çevreyi önemsiyoruz. Amacımız gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir Dünya bırakmak. Bu noktada da sürdürdüğümüz öncü çalışmalar ile Türkiye’de örnek alınan işlere imza atıyoruz. Bu kapsamda Sarayköy Mahallemizde Çevre Gönüllüleri Halk Ormanı’nda 650 çevre gönüllüsünün katılımıyla 2000 adet fidanıtoprakla buluşturduk. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda Konyamızdakiyeşil dokuyu daha da arttırmak için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Çevre ve Sıfır Atık Platformumuz çalışmalarında çevre gönüllüsü olan her bir vatandaşımız adına 1 adet fidan dikimi gerçekleştiriyor. Oluşturulan Çevre Gönüllüsü Halk Ormanı’nda 2021 yılından bugüne kadar 13 bin 100 çevre gönüllüsü ile birlikte toplam 14 bin 100 fidan dikimi yapıldı. Yaptığımız çalışmaların dışında Park Bahçeler ekiplerimiz yıl boyunca fidan ve ağaç dikmeye devam ediyorlar ve yıl boyu bu etkinliklerimiz bu organizasyonlarımız devam ediyor. Etkinliğimize katılan tüm çevre gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Ben tekrar tüm hemşehrilerimizi çevre gönüllüsü olmaya ve karbon ayak izini silmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.