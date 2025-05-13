Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı çerçevesinde Sancak Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu'da Başkan Pekyatırmacı, “Temel belediyecilik hizmetlerimizi en iyi ve en hızlı şekilde yürütmek öncelikli vazifemiz. Konyamızın hangi alanda, hangi hizmete ihtiyacı varsa bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye genelinde süren “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programı çerçevesinde Sancak Mahallesi’ndevatandaşlarla bir araya geldi. Selçuki Hatun Mahalle Konağı’nda beşincisi gerçekleşen programda Başkan Ahmet Pekyatırmacı mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı.

Programda AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “HER ALANDA VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Programda vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı memnun olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızın organizasyonunda bütün Türkiye'de AK Partili belediye başkanlarımız, teşkilatlarıyla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyor. Bugün biz de burada ilçemizdeki beşinci buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Daha önce Kelebekler Parkımızda,Beyhekim,Kılıçarslan, Hacı Kaymak Mahallelerimizde buluşmalar gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemin son buluşmasını da bu hafta içerisinde Bosna Hersek Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Bizim için bu buluşmalar önemli. Çünkü hemşehrilerimizle birebir temas etme noktasında kendi mahallelerinde, sosyal tesislerimizde, parklarımızda bir araya geliyoruz. Tabii ki belediyeler olarak pek çok hizmeti bir arada yürütmeye çalışıyoruz.

Temel belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek birinci hedefimiz. Belediyelerin olmazsa olmazı temizlik, altyapı, yol, park çalışmaları, imar çalışmaları.Bu hizmetleri en iyi şekilde ve en hızlı şekilde yürütmek öncelikli vazifemiz. Ama elhamdülillah Konyamızda, başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere merkez ilçe belediyelerimizle birlikte çok güzel bir birlik ve beraberliğimiz var. Bütün kurumlarımızla çok güzel birbirliktelik içerisinde Konyamızın hangi alanda, hangi hizmete, yatırıma ihtiyacı varsa bunlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz.Eğitimden spora, kültüre, emniyete, turizme varıncaya kadar her alandavatandaşlarımızın ihtiyaçları, beklentileri ve bazen de kurumlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Konyamızda şu anda sağlık alanında neredeyse hizmet gitmeyen bir mahalle kalmadı. Bütün ihtiyaç olan mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerini,112 acil sağlık hizmetleri merkezlerini çok hızlı bir şekilde oluşturduk. Eğitim alanında hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yaptığımız çalışmalar neticesinde ihtiyaçları en az noktaya indirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine eksik olan, ihtiyaç olan yerlerde okul yapımıyla, spor salonu yapımıyla ilgili veya gençlerimizin, çocuklarımızın istifade edebilecekleri kütüphanelerin yapılması, millet kıraathanelerinin yapılmasıyla, atölyelerin yapılmalarıyla ilgili çok önemli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Her konuda bu ihtiyaçlar doğrultusunda yatırımlarımızı en doğru ve verimli şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Tekrar buraya geldiğiniz için, bu toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.