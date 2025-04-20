Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tüm Türkiye’de eş zamanlı gerçekleştirilen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programında Selçuklu’da vatandaşlarla Kelebekler Vadisi Parkı’nda ile bir araya geldi.KONYA (İGFA) - AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’de Milletle Bütünleşen Belediyecilik anlayışıyla eş zamanlı olarak düzenlenen “Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor” programlarının ilki Selçuklu’da da gerçekleşti.

Kelebekler Vadisi Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu genelinde gerçekleştirdikleri hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Pekyatırmacı programa katılan tüm vatandaşları tek tek dinledi.

Programda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı Başkan Pekyatırmacı’ya eşlik etti.

Vatandaşlarla böyle güzel bir programda birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu'nun pek çok yönden Türkiye'ye örnek işlere imza attığını belirterek, "Tabii belediyecilikte sınır yok. Bütün şehrimize hizmet anlamında altyapıdan üst yapıya, park bahçelerden imara, çevreye varıncaya kadar çok sayıda iş yapıyoruz. Şehrimizin huzuru için, güvenliği için, şehrimizin standardının yükselmesi için gayret ediyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında eğitimden, sağlığa, spordan, kültüre, güvenliğe, varıncaya kadar pek çok alanda da yatırımlar yapıyoruz. Bugün çok şükür büyük yatırımlar devam ediyor. Yine Türkiye'ye örnek olacak yatırımlarımız devam ediyor. Bu yatırımların sonu yok. İhtiyaçlarımız sınırsız. Biz en doğru yatırımı, en doğru zamanda yapmak için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin her türlü talebi, beklentisi, isteği bizim için önemli. Bu istekleri en hızlı bir şekilde ve en standartı yüksek bir şekilde karşılayabilmek öncelikli görevimiz. Bu manada tüm ekibimizle meclis üyelerimizle, teşkilatımızla, mahalle yönetimlerimizle el ele vererek birlikte hem planlamalarımızı yapıyoruz hem de projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ben burada bulunan bütün hemşehrilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Burada bizimle birlikte oldukları için. Şehrimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. İlçemize, mahallelerimize hep birlikte sahip çıkıyoruz. Konyamızı Türkiye'nin en güzel şehri yapmak için gayret ediyoruz. Bu gayretlerimizin neticelerini de inşallah hep birlikte elde edeceğiz" diye konuştu.

“Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının AK Parti teşkilatının yeni bir uygulaması olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılar adına belediye başkanımıza, Selçuklumuza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.