Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, geleneksel hale gelen Cuma Buluşmaları kapsamında Kılınçarslan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya'da Cuma Namazını Hazreti Ömer Camii’nde kılan Başkan Pekyatırmacı namaz sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Kılınçarslan Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Hazreti Ömer Camii’nde kılınan Cuma namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; “Selçuklu’nun her bir mahallesi bizim için ayrı bir değer taşıyor”

Cuma Buluşmalarının hizmet planlamasında ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Vatandaşlarımızla bir araya gelmek, onların fikirlerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu buluşmalarla hizmetlerimizi daha da verimli hale getiriyoruz Selçuklu Belediyesi olarak yaptığımız hizmetleri her mahallemize eşit şekilde götürmeye gayret ediyoruz. Selçuklu’nun her bir mahallesi bizim için ayrı değer taşıyor. Cuma Buluşmalarımızla mahallelerimizin nabzını tutuyoruz. Hizmeti yerinde görmek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Ortak akılla hareket ederek Selçuklu’yu hep birlikte daha yaşanabilir hale getiriyoruz” dedi.