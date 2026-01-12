KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Büyük Veri Koordinatörlüğü ve Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğretmenlere yönelik 'Uygulamalı Yapay Zekâ Okuryazarlığı Atölyeleri' başladı.

Konya Selçuklu Sanat Eğitim ve Teknoloji Atölye Programları (SETAP) kapsamında düzenlenen Yapay Zekâ Temalı Atölye çalışmaları başladı. Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Büyük Veri Koordinatörlüğü ve Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen program çerçevesinde, Selçuklu ilçesinde görev yapan farklı branşlardan 160 öğretmene, Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi ev sahipliğinde 'Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları Okuryazarlığı' eğitimi veriliyor.

Prof. Dr. Halit Buluthan Çetintaş, Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özkaya, Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz tarafından ücretsiz olarak 09.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen eğitimler her öğretmenin yalnızca bir gün eğitime katılacağı şekilde düzenlendi. Gemini, ChatGPT, Copilot, Claude, Runway, ElevenLabs, Suno vb. yapay zekâlarla desteklenen uygulamalı atölyelerde; ders materyali geliştirme, kod yazma, ölçme-değerlendirme süreçleri, öğrenci verilerinin analizi ve yapay zekâ destekli eğitim araçlarının kullanımı ele alınıyor.

Eğitimde dijital dönüşümü desteklemek ve öğretmenlerin yapay zekâ araçlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek atölyeler, 12- 15 Ocak tarihleri arasında Konya Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde devam edecek.