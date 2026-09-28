Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, final müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi'nin sporu her yaş grubuna yaymak ve masa tenisine ilgi duyan sporcuları bir araya getirmek amacıyla düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda sporcular, bir hafta boyunca mücadele ederek dereceye girebilmek için raket salladı.

Minik yaş gruplarından veteranlara kadar geniş bir sporcu kitlesini buluşturan turnuvada 16 farklı kategoride toplam 524 sporcu mücadele etti. Hafta boyunca oynanan karşılaşmaların ardından finale yükselen sporcular, gerçekleştirilen final müsabakalarında karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Turnuvada başarılı olan sporcular para ödülüyle ödüllendirildi. Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere ise 2 bin TL para ödülü verildi. Amatör Kategori'de ise birinci olan sporcu 2 bin TL, ikinci olan sporcu bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Turnuvada 16 farklı kategoride dereceye giren sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Spor Hizmetleri Müdürü Mücahit Mustafa Koç ile Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Uysal ve Mehmet Ali Kolay katıldı. Dereceye giren sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyon toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.