Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2025 yılı değerlendirme toplantısında ilçede hayata geçirilen yatırım ve projeleri açıkladı. Spor, eğitim, kültür ve altyapıda dev adımlar atıldığı bildirildi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, 2025 yılında hayata geçirdiği projelerle şehre değer katan hizmetler sunmayı sürdürdü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Vizyonuyla' sloganıyla gerçekleştirilen hizmetleri Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda detaylarıyla paylaştı.

Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun 700 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu hatırlatarak, 'Eğitimden kültür sanata, spordan sağlığa, altyapıdan çevre projelerine kadar farklı alanlarda elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz ilçemizin standardını yükseltmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak' dedi.

2025 yılında öne çıkan projeler arasında Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Sille Kapalı Otopark ve Karma Yapılar, Yazır Mahalle Külliyesi ile Kelebekler Vadisi Kafe ve Restoran Projesi yer aldı. Ayrıca Gevale Kalesi restorasyonunun 4. etabı tamamlanacak, Parsana Mahallesi'nde yeni bir park alanı inşa edilecek, Sille Baraj Parkı'nda modern bir restoran hizmete girecek.

Eğitim ve spor alanında da önemli adımlar atıldı. Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi'ne kapalı spor salonları ve suni çim sahalar kazandırılırken, Güzel Sanatlar Lisesi tamamlandı. Spor okullarında 28 bin 75 öğrenci eğitim alırken, Selçuklu Belediyespor Kulübü 178 madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Sağlık hizmetleri kapsamında Yazır Mahallesi'ne Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri kazandırıldı. Sosyal belediyecilik alanında ise Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) 2 bin 639 danışana hizmet verirken, ihtiyaç sahibi ailelere 47 milyon TL'den fazla destek sağlandı. Çevre ve altyapı projeleri de ön plandaydı. 48 bin fidan dikimi ve 68 bin metrekare yeşil alan çalışması yapılırken, güneş enerjisi santralleriyle 2 milyon kWh'nin üzerinde enerji üretildi. Altyapı yatırımlarında 862 bin m² asfalt ve 224 bin m² parke çalışması gerçekleştirildi.

Kültür ve turizm alanında ise Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi ve müzeler 1,35 milyon ziyaretçi ağırladı. Selçuklu Kongre Merkezi etkinliklerine 4 milyon kişi katıldı.

Başkan Pekyatırmacı, 2026 yılında da verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkesiyle ilçeye değer katacak projelere devam edeceklerini belirtti.