Geyve Alifuatpaşa Hemzemin Geçiti’nde son rötuşlar yapılıyor. Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Başkan Alemdar, bölge halkının ulaşımına büyük katkı sunacak geçidin kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Alemdar, “Ulaşım altyapımızı güçlendirmek, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Alifuatpaşa’da yıllardır kapalı olan geçidi kısa süre içinde hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi. Milletvekili Kaya, çalışmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Şehrin ulaşım altyapısı için 19,5 kilometrelik metrobüs hattı, raylı sistem, yeni arterler ve caddeler üzerinde yoğun bir şekilde çalışan Büyükşehir Belediyesi, eşit ve adil hizmet anlayışı ile ilçelerdeki ulaşım taleplerini de bir-bir çözüyor.

Alemdar talimat vermişti, yerinde inceledi

Bu kapsamda uzun yıllardır araç ve yaya trafiğine kapalı olan Alifuatpaşa Hemzemin Geçidi’nin yeniden aktif edilmesi için Alemdar’ın talimatı üzerine çalışmaya başlayan ekipler, 14 Nisan’da gerçekleştirilen ihale sonrası işlemlere süratle başlamıştı.

Çalışmalarda sona doğru gelinirken Başkan Alemdar, bölgedeki son durumu bizzat yerinde gördü, inceledi.

Alemdar’a ayrıca AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, önceki dönem Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Hasan Çetinkaya ve bölge sakinleri eşlik etti.

“ŞEHRİN HER KÖŞESİ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Başkan Alemdar, “Şehrimizin her köşesi bizim için değerli. Ulaşım altyapımızı güçlendirmek, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmaların son örneği, Alifuatpaşa’da hayata geçirdiğimiz hemzemin geçit oldu. Yıllardır kapalı olan ve ulaşımı olumsuz etkileyen bu noktayı kısa süre içerisinde yeniden hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

“BÖLGE TİCARETİNE HAREKETLİLİK KATACAK”

Geçidin aktif edilmesiyle bölgedeki ticaretin de hareketleneceğini belirten Alemdar şöyle dedi: “Güvenlik kulübesi, kauçuk zemin ve beton imalatları devam ediyor. Asfalt, bordür, yaya yolu, tesisat uygulamaları ve son kontrollerin ardından hemzemin geçidi Alifuatpaşalıların hizmetine sunacağız. Alifuatpaşa ve Geyve için önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu geçit, mahalleyi ikiye bölen yolu birleştirerek ulaşımı kolaylaştıracak. Uzun süredir çıkmaz sokak hâline gelen, ticari hareketliliğin azaldığı bu noktada yeniden canlanma yaşanacak. Haziran sonunda geçidi hizmete alarak bölge esnafına ve vatandaşlara rahat bir nefes aldıracağız”

KISA SÜREDE HİZMETE ALINACAK

Milletvekili Murat Kaya, “Alifuatpaşa mahallemizde hemzemin geçit sorununu çözmek üzere başlattığımız çalışmaları yerinde inceledik. Kısa sürede hizmete alınacak bu önemli adımda birlikte hareket ettiğimiz başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİRLİK BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Bölgede çalışmaları incelemesinin ardından Alifuatpaşa’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, “Geyve Alifuatpaşa ziyaretimizde kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik, esnaflarımıza bereketli kazançlar diledik. Samimi karşılamaları ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.