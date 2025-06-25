Konya Selçuklu Belediyesi’nin desteğiyle Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) bünyesinde çalışma yürüten Selçuklu Düşünce ve Okuma Topluluğu üçüncü dönem faaliyetlerini Sille Tabiat Okulu’nda gerçekleştirilen panel ile tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi’nin eğitime sağladığı destek kapsamında SEDEP çatısı altında üç yıldır okuma faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Düşünce ve Okuma Topluluğu 2024-2025 eğitim öğretim yılını düzenlenen panel ile tamamladı. 10 okuldan 70 öğrenci ve 8 öğretmenin aktif olarak görev aldığı topluluk bu süre zarfında toplam 18 kitap okudu. Okunan her kitabın ardından öğrencilerin panelist ve moderatör olarak görev aldığı etkinlikler düzenlendi. Projeye katılan tüm öğrenciler bu panellerde görev alma fırsatı buldu. Ayrıca öğrencilerin yazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla Konya’dan 5 yazarın katılımıyla 5 hafta süren bir Yazarlık Atölyesi gerçekleştirildi.

Topluluğun son kitabı olan “İnsanın Acayip Kısa Tarihi” (Güray Süngü) üzerine düzenlenen kapanış paneli ise Sille Tabiat Okulu’nda yapıldı. Kitap üzerine değerlendirmelerin yapıldığı etkinlik soru cevap ile tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi, genç nesillerin okuma, yazma tutkusunu daha iyi noktaya taşıma amacı taşıyan proje kapsamında bugüne kadar okunan 1.260 kitabın teminini sağladı.

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında üç yıl önce başlatılan “Selçuklu Düşünce ve Okuma Topluluğu” Projesi, 60 öğrenci ve 7 öğretmenin katılımıyla bugüne kadar 18 kitaplık bir okuma serüveni yürüttü.

Türkiye’nin yakın tarihi, Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserler üzerine yoğunlaşan proje, öğrencilerin analiz ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçladı. Konya’dan yazarların katılımıyla düzenlenen yazarlık atölyeleriyle de desteklenen projede, gruplar halinde birebir okumalar ve tartışmalar yapıldı. Proje Koordinatörü Ahmet Aziz Gök, belediyenin kitap temini ve genel desteği sayesinde çalışmanın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, gelecek yıl için de devam etme isteklerini dile getirdi.

Projeye katılan öğrenciler de çalışmaların verimli geçtiğini ve projeden duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti.