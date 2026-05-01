Konya Selçuklu Belediyesi, görev süresini tamamlayıp emekliye ayrılan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop için bir veda programı düzenledi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Başkan Pekyatırmacı, 'Selçuklu Kaymakamımızla kurumlar arası iş birliğinin en iyi örneklerini sergileyerek birlikte güzel çalışmalara imza attık' dedi.

Kurumlar arası iş birliğinin sahada en iyi örneklerini yaşatan Selçuklu Belediyesi, 4 yıllık görev süresince Selçuklu için gayret eden ve görev süresini doldurarak emekli olan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop için veda programı düzenleyerek vefasını gösterdi.

Kaymakam Tortop için düzenlenen veda programına ilçe protokolü, meclis üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE SELÇUKLUMUZDA KALICI İZLER BIRAKTIK'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kaymakam Eflatun Can Tortop için düzenlenen veda programında yaptığı konuşmada, '2022'de başladığı görevini 4 yıl boyunca özveriyle sürdüren Kaymakamımız, devlet ciddiyetini insani yaklaşımıyla harmanladı, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön planda tuttu. Kurumlar arası uyumu güçlendirdi, iş birliğini artırdı ve birlikte üretmenin en güzel örneklerini ortaya koydu. Bizler de her zaman uyum içinde çalıştık, ortak akılla hareket ettik' dedi.

'GÖREVLER GELİP GEÇİCİDİR AMA GÜZEL HATIRALAR, KURULAN DOSTLUKLAR VE BIRAKILAN İZLER KALICIDIR'

Selçuklu'nun gelişimi için attıkları her adımda Kaymakam Eflatun Can tortop'un katkısını, desteğini ve yapıcı yaklaşımını yanlarında hissettiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, 'Kimi zaman bir projenin temelinde, kimi zaman bir sosyal çalışmanın içinde, kimi zaman da bir vatandaşımızın derdine çözüm ararken hep aynı hassasiyeti, aynı gayreti gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda, Selçuklumuzda iz bırakan pek çok hizmette kaymakamımızın emeğinin olduğunu memnuniyetle ifade ediyorum. Ama en kıymetlisi şudur ki; kendisi sadece görevini yapan bir idareci değil, aynı zamanda gönüllerde yer edinen bir devlet insanı olmuştur. Görevler gelip geçicidir, makamlar bir gün devredilir ama güzel hatıralar, kurulan dostluklar ve bırakılan izler kalıcıdır. Kaymakamımız, Selçuklu'dan ayrılırken arkasında güçlü bir hizmet mirası, güzel dostluklar ve hayırla anılacak bir dönem bırakmıştır. Bizler inanıyoruz ki kaymakamımız bundan sonraki hayatında da bilgi ve tecrübesiyle topluma katkı sunmaya devam edecektir. Selçuklumuza yaptığınız hizmetler için, ilçemize kattığınız değerler için ve en önemlisi bizlere kazandırdığınız güzel hatıralar için şahsım ve Selçuklu Belediyesi adına sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kaymakamımıza ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyor yeni hayatının kendisine ve sevdiklerine güzellikler getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Kapımızın, gönlümüzün size her zaman açık olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Selçuklu sizi her zaman güzel hatırlayacak bizler de sizi bir dost, yol arkadaşı olarak anacağız' şeklinde konuştu.

KAYMAKAM TORTOP: 'KONYA'YI, SELÇUKLU'YU ÇOK ÖZLEYECEĞİM'

Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya bu güzel veda programı için şükranlarını sunan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can tortop, 'Emekli olmayı sağlık ve afiyet içinde bana nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. 3,5 yıllık görev sürem boyunca desteklerini gördüğüm tüm kurumlara ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Eğer kırdığım olduysa affınızı dilerim. Görevler gelip geçicidir, önemli olan gönül rahatlığıyla devlete ve millete borçlu kalmadan ayrılabilmektir. 38 yıllık meslek hayatımın Selçuklu'da sona ermesi benim için unutulmaz bir hatıra olacak. Konya'yı, Selçuklu'yu çok özleyeceğim. Hepinize şükranlarımı sunuyor, Allah'a ısmarladık.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SELÇUKLU İLÇE BAŞKANI BAĞCI: 'KAYMAKAMIMIZ GÖREVİ BOYUNCA ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPMIŞTIR'

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da, Kaymakam Tortop'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 'Bu bir veda, ayrılık değil. Selçuklu'da 4 yıllık hizmetleri boyunca herkesin gönlüne girmiş, herkese dokunmuş, çok güzel hizmetler etmiş olan kaymakamımızla herkesin ağabey olarak bundan sonra da muhabbetini, birlikteliğini devam ettireceğine inanıyorum. Bu duygusal bir an, gerçekten çok zor. Ama kaymakamımız 40 yıllık hizmetin karşılığında da emekli olacak. Bunlar hepimizin başına gelecek. Bugüne kadar devletimize, özellikle 40 yıl boyunca ülkemize yapmış olduğu hizmetlerden sonra da Selçuklumuza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Rabbim kaymakamımızın bahtını açık eylesin inşallah' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tortop'a hediye takdimi yapıldı ve program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.