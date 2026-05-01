Bursa'da kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak ve kadın istihdamını destekleyecek projeleri hayata geçiren Osmangazi Belediyesi'nin 1 Mayıs'a özel olarak kurduğu Kadın Girişimciler Sokağı ile kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi.

BURSA (İGFA) - Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kadın girişimcileri vatandaşlarla buluşturdu.

Bu özel gün dolayısıyla Osmangazi Meydanı'nda kurulan Kadın Girişimciler Sokağı'nda, girişimci kadınlar el emeğini ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kadın emeğinin görünür kılınması ve ekonomik değere dönüştürülmesi hedefiyle düzenlenen etkinlikte el işi ürünlerden takılara, tekstil ürünlerinden dekoratif objelere kadar geniş bir yelpazede ürünler sergilendi.

Her biri özgün tasarımlardan oluşan ürünler, kadınların üretim gücünü ve yaratıcılığını ortaya koyarken, aynı zamanda yerel ekonomiye de katkı sağladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte alışveriş yapan ziyaretçiler, hem kadın emeğine destek olmanın hem de özgün ürünlere ulaşmanın memnuniyetini yaşadı.

Girişimci kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu.