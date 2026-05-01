BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren parfüm fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Oktay Yılmaz, çalışanlara çiçek takdim etti. Oktay Yılmaz, fabrika yemekhanesinde emekçi çalışanlarla birlikte yemek yedi ve sohbet etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, emek ve üretimin hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin kalkınmasında en büyük güç olduğunu vurguladı.

Alın teriyle kentimizin ve ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Yılmaz, Türkiye'nin gelişiminde büyük paya sahip olan emekçilerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

Yıldırım Belediyesi olarak istihdama, üretime ve sanayiye katkı sağlayan projeleri önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, 'Güçlü şehirler, güçlü üretimle yükselir. Bursa ve Türkiye'nin üretim gücünün temel taşı olan emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Üreten, çalışan ve emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, daha sonra fabrikanın üretim hattını gezerek yetkililerden bilgi aldı.