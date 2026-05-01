Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde düzenlenen program, geleneksel sanatlar, kültürel miras temelli atölyeler ve çocuklara yönelik etkinliklerle katılımcılara kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sundu.

ŞANLIURFA (İGFA) - Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 'Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu' etkinliğinde, öğrencilerin Şanlıurfa Neolitik Dönemi'ne ait kültürel mirası tanımaları ve bu mirası görsel sanatlar aracılığıyla yorumlamaları hedeflendi.

Pastel tekniğiyle özgün eser üretimine imkan sağlayan uygulama, kültürel miras bilinci ile yaratıcı düşünme becerisini bir araya getirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında planlanan çalışma; estetik duyarlılık, disiplinlerarası öğrenme ve kültürel süreklilik ilkeleri doğrultusunda şekillendirildi. Göbeklitepe, Karahantepe ve Nevali Çori gibi Neolitik merkezlerde ortaya çıkarılan figürlerin sanatsal dile dönüştürülmesiyle öğrencilerin tarihsel farkındalıkları güçlendirildi.

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ EV SAHİPLİĞİNDE GELENEKSEL SANAT ATÖLYELERİ

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen atölyelerde, kentin köklü el sanatları uygulamalı olarak tanıtıldı.

'İpek Kazaziye Atölyesi'nde, ipek ipliklerin elle bükülüp işlenmesiyle ortaya çıkan ve geçmişi asırlar öncesine dayanan geleneksel sanatın teknik detayları, zanaatkar Mehmet Emin Güngör öncülüğünde katılımcılarla buluşturuldu. Balıksırtı, sürgü, top ve ajur gibi tekniklerle üretilen kazaziye ürünler, Şanlıurfa'nın zanaatkarlık geleneğini yansıttı.

'Hüsn-i Hat Atölyesi'nde Mustafa Kaçar eşliğinde icra edilen çalışmalarda, estetik ölçülerle şekillenen geleneksel yazı sanatı tanıtıldı. Kamış kalem, is mürekkebi ve özel kağıtlar kullanılarak usta-çırak ilişkisi içinde aktarılan hüsn-i hat sanatının tarihsel ve kültürel boyutu ele alındı.

'Ebru Atölyesi'nde Ömer Sabuncu'nun rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise kitre ile yoğunlaştırılmış su yüzeyine serpilen boyalarla oluşturulan desenler sanatseverlerle buluşturuldu. 'Renklerin su üzerindeki dansı' olarak nitelendirilen ebru sanatı atölyesi, her biri tek ve tekrarı olmayan eserlerle katılımcılara özgün ve renkli bir deneyim imkanı sundu.