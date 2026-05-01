Zonguldak Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarını daha erişilebilir hale getirmek amacıyla Mobil Atık Getirme Merkezlerini hizmete sundu.

ZONGULDAK (İGFA) - Yeni uygulama kapsamında mobil merkezler, Valilik Altı ve DemirPark AVM önü olmak üzere iki ayrı noktada vatandaşların kullanımına sunuldu.

Hemşehriler; kağıt, plastik, cam ve metal atıklarını bu noktalara getirerek geri dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlayabilecek.

Çevre bilincinin artırılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasının teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama ile daha temiz ve sürdürülebilir bir kent hedefleniyor.

Zonguldak Belediyesi, tüm vatandaşları Mobil Atık Getirme Merkezlerinden faydalanarak geri dönüşüm çalışmalarına destek olmaya davet ediyor.