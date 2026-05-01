Sivas Belediyesi, Kurban Pazarı'nın bu yıl Sivas-Kayseri Karayolu Budaklı Köyü yol ayrımında kurulacağını duyurdu.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, 2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde kurulacak hayvan pazarıyla ilgili detayları paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Kurban Pazarı, Sivas-Kayseri Karayolu üzerindeki Budaklı Köyü yol ayrımında kurulacak. Pazarda satış yapmak isteyen vatandaşlar için başvurular 4-8 Mayıs tarihleri arasında belediyenin Zabıta Müdürlüğü'nde alınacak.

Satış yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 14.30'da Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen padok ve çadır alanları, 12 Mayıs Salı günü itibarıyla hak sahiplerinin kullanımına açılacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, satış yapmak isteyen vatandaşların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.