İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik sosyal ve ekonomik destekleri sürüyor. Market, kira ve su desteğinden sonra Büyükşehir Belediyesi bu kez 30 ilçede uygulanacak emeklilere özel ücretsiz gezi programı oluşturdu. Tire'yle başlayan program Kemeraltı ile devam etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal hayata katılmakta güçlük çeken emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Emekli Destekleri' programı kapsamında gezi takvimi oluşturuldu. Bu kapsamda kentin 30 ilçesinde düzenlenecek geziler Tire ile başlarken, Konak Kemeraltı ile devam etti.

İzmir'de yaşayan emekliler, bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuru yaparak ücretsiz gezi programına katılabiliyor. 'İzmir'in Emeklileri İzmir'i Keşfediyor' sloganıyla düzenlenen projeyle, emeklilerin kentin kültürel ve doğal zenginliklerini yeniden keşfetmesi sağlanırken, sosyalleşmeleri de teşvik ediliyor. Proje ile aynı zamanda emeklilerin bütçe ayırmakta zorlandıkları sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlere erişimi artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, bir emekli dayanışma projesi geliştirildiğini belirterek şunları söyledi: 'Emeklilerimizin sosyal, kültürel ve turistik alanlarda gezmek için bütçe ayıramadıklarının farkındayız. Bu nedenle gezi programını hayata geçirdik. Dün Tire'deydik, bugün Kemeraltı'ndayız. Tüm emeklilerimizi bu turlarımıza bekliyoruz. Maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kira, market ve su faturası desteği sağlıyoruz. Sosyal faaliyetlerde de yanlarındayız. Şimdi de gezileri başlattık. Vatandaşlarımız bizvarız internet sitesi üzerinden 'Destek Al' bölümünden ya da Danışma ve Dayanışma Noktaları'ndan başvuru yapabilir. İzmir'in tüm ilçelerinde tarihi ve kültürel yerleri kapsayan geziler planladık. Başkanımız Dr. Cemil Tugay öncülüğünde emeklilerimizin her zaman yanındayız' dedi.