Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nü görkemli bir senfonik konserle taçlandırdı. Dilek Sert Erdoğan'ın eşsiz yorumuyla hayat bulan, 28 sanatçının yer aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın eşsiz senfoni konseri, Caz Günü'nde bir belediye orkestrası tarafından düzenlenen Türkiye'de bu büyüklükteki ilk ve tek konser olarak öne çıktı.

BALIKESİR (İGFA) - Kültür ve sanat etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşamını canlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımıyla 30 Nisan Dünya Caz Günü Balıkesir'de unutulmaz bir konserle kutlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın sahne aldığı ve 28 sanatçının yer aldığı dev kadro, caz müziğin eşsiz eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yay/Ada Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konser, şehre dünya standartlarında bir müzik deneyimi sundu. Senfonik yapısıyla dikkat çeken konserde klasik ve modern cazın etkileyici birlikteliği ustalıkla sunuldu.

CAZ TARİHİNE SAYGI DURUŞU

Koordinatörlüğünü Doç. Dr. H. Hakan Okay'ın üstlendiği projede, gecenin şefliğini Tarık Tal üstlenirken tüm eserler orkestranın özgün yapısına uygun olarak Dr. Murat Keskin tarafından yeniden düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 'Senfonik Big Band' formatıyla gerçekleştirilen konserde Keskin aynı zamanda sahnede klavyesiyle orkestraya katkı sağladı.

Türk caz müziğin güçlü kadın vokallerinden Dilek Sert Erdoğan etkileyici yorumu ve sahne performansıyla cazın en güzel eserlerini Balıkesirliler için seslendirdi.

Balıkesir'in müzik geçmişine bir saygı duruşu niteliği taşıyan konserde; 'Blue Bossa', 'All Of Me', 'Blue Moon', 'Cry Me a River' gibi caz repertuarının unutulmaz eserleri hayat buldu. Soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.