Konya'da Selçuklu Belediyesi personeli kan bağışı konusunda farkındalık oluşturma adına belediye hizmet binasına gelen Kızılay Mobil Kan Merkezi’ne kan bağışında bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye personeli, Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek olmak için kan bağışında bulundu.

Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına personelin yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının sağlık açısından faydalı olduğu bilinirken belediye hizmet binasına kurulan stantlarda gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra kan vermesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan gönüllü personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde kan alındı. Toplanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kan bağışı noktasında örnek olan belediye personeli ve vatandaşlara teşekkür eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal sorumluluk görevlerinden birinin de uygun olan vatandaşların kan bağışında bulunması olduğunu söyledi. Bu anlamda Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa belirli periyotlarda kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Kan bağışında bulunmak hem kendi sağlığımız için hem de hayati öneme sahip olan bir sosyal sorumluluktur. Verilen bir ünite kan onlarca insanın hayatını kurtarabilir. Selçuklu Belediyesi olarak kan bağışı kampanyasına verdiğimiz destek bundan sonrada devam edecek” dedi.