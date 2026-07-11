Denizli Büyükşehir Belediyesi, başlattığı yem desteği projesi ile toplam 19 ilçede 6 bin 282 üreticiye ulaştırdığı 32 bin 752 çuval yemle üreticinin maliyet yükünü hafifleterek kırsal kalkınmaya can suyu oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yerel üreticileri ekonomik olarak desteklemek ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı büyük yem desteği projesi bu yıl da başarıyla tamamlandı. İl genelindeki 19 ilçeyi kapsayan ve üç hafta süren yoğun dağıtım programının son durağı merkez ilçeler oldu. Toplamda 6 bin 282 yetiştiriciye 32 bin 752 çuval yem dağıtımının yapıldığı proje, girdi maliyetleri karşısında zorlanan çiftçilere derin bir nefes aldırdı.



Projenin kapanış töreni Sevindik'te yapıldı



Honaz'da başlayan dağıtım programı; Tavas, Kale, Buldan, Acıpayam, Babadağ, Sarayköy, Beyağaç, Çardak, Bozkurt, Güney, Serinhisar, Çal, Çivril, Bekilli, Baklan ve Çameli ilçeleriyle devam etti. Dağıtım programının finali, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleriyle yapıldı. Sevindik Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Zeki Akakça ve çok sayıda üretici katıldı.



Başkan Çavuşoğlu: 'Üretenin her zaman yanındayız'



Törende yetiştiricilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, zorlu ekonomik şartlarda üretimin kesintisiz sürmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin bereketli topraklarında gece gündüz demeden alın teri döken, üretim yapan hiçbir üreticimizi bugüne kadar yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Günümüz ekonomik şartlarında artan maliyetler ve ağır girdiler altında ezilen yetiştiricimizin toprağına, hayvanına ve üretimine küsmemesi bizim en büyük gayemizdir. 'Üreten Şehir Denizli' vizyonumuz doğrultusunda imkanlarımızı üreticimizi desteklemek için sonuna kadar kullanacağız. Bu topraklarda üreticimiz kazanacak, Denizli kazanacak' dedi.



'Herkesin desteklendiği adil bir sistem inşa ettik'



Kaynakları şahsi çıkarlar için değil, halkın ve üreten kesimin refahı için kullandıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bugüne kadar alışılmış usullerin aksine; 'ben yaptım' demiyoruz. Bunlar bizim yaptıklarımız değil; sizlerin vergileriyle, sizlerin alın teriyle ürettiklerinizin adaletli bir şekilde paylaşılmasıdır. Bizim görevimiz, hakkaniyet terazisi içerisinde bu değerleri doğru yönetmektir. Bu şehirde hiç kimsenin siyasi fikrine, inancına göre değil; şartların eşit olduğu, şartları taşıyan herkesin desteklendiği adil bir sistem inşa ettik. Kimseyi ötekileştirmeden mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Şehrin kaynaklarını kişisel menfaatleri için kullananlardan değil, halkı için kullananlardan olmaya devam edeceğiz' dedi.



Merkez ilçelerde 227 yetiştiriciye 1.245 çuval yem teslim edildi



Yapılan konuşmaların ardından Merkezefendi'den 96 üreticiye 542 çuval, Pamukkale'den ise 131 üreticiye 703 çuval olmak üzere toplam 227 yetiştiriciye 1.245 çuval yemin teslimatı törenle gerçekleştirildi. Bu son etapla birlikte, il genelindeki 19 ilçede yürütülen dağıtımlar sorunsuz şekilde tamamlanmış oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın anahtarı olan hayvancılık sektörünün güçlenmesi ve üretimde sürekliliğin sağlanması amacıyla yerel üreticilere yönelik çok yönlü destek mekanizmalarını önümüzdeki dönemlerde de büyüterek sürdürmeyi hedefliyor.