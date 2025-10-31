Konya'da Meram Belediyesi, Sahibata Mahallesi'nde yürüttüğü dev kentsel dönüşüm projesiyle yalnızca binaları değil, yaşamı da yeniliyor.

KONYA (İGFA) - Konya'nın kalbinde yer alan Sahibata Mahallesi, Meram Belediyesi tarafından yürütülen dev kentsel dönüşüm projesiyle yalnızca binaları değil, yaşamı da yeniliyor. Yıllarca metruk yapılarla, bakımsız sokaklarla anılan bölge; şimdi modern mimarisi, tarihi dokusuna saygılı düzenlemeleri ve yemyeşil çevresiyle bambaşka bir çehreye büründü. Bu büyük dönüşümün son halkası ise Meram Belediyesi tarafından kazandırılan yeni park oldu.

SAHİBATA MAHALLESİNE YENİ PARK ALANI

Larende Caddesi, Sahibata ve Şifa Sultan Hamamı çevresinde yer alan; bir dönem mezbelelik halde bulunan alan, belediye ekiplerinin titiz çalışmalarıyla modern, güvenli ve estetik bir sosyal yaşam alanına dönüştü. Bölge halkının kötü görüntü nedeniyle şikâyet ettiği alan, huzurlu bir yapıya dönüştürüldü. Meram Belediyesi'nin çevreye, tarihe ve insana duyarlı yaklaşımıyla hazırlanan parkta; oturma grupları, estetik aydınlatmalar ve yeşil alan düzenlemeleri yer aldı. Parkın hem gündüz hem de gece güvenle kullanılabilmesi için modern aydınlatma sistemleri kuruldu; peyzaj çalışmalarıyla tarihi bölgenin dokusuna uygun bir çevre estetiği sağlandı.

MERAM BELEDİYESİ DÖNÜŞÜMÜN KALBİNE YEŞİL BİR İMZA ATTI

Yeni park, kısa sürede hem Sahibata Mahallesi sakinlerinin hem de çevre bölgelerde yaşayan vatandaşların buluşma noktası haline gelmeye başladı. Park; Konya'ya kazandırılan en estetik parklardan biri olarak şimdiden dikkat çekmeye başladı. Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi ve Suriçi Çarşısı Projesi ile birlikte Sahibata Mahallesi; tarihin, kültürün ve modern yaşamın buluştuğu bir cazibe merkezi haline geldi. Restore edilen tarihi yapılar, Sırçalı Hotel, yakın zamanda hizmete girecek jeodezik cam kubbe ve toprak altından çıkarılan tarihi eserlerle zenginleşen bölge, Meram'ın vizyoner dönüşüm anlayışının simgesi oldu. Bu yeni park ise, dönüşümün kalbine serpiştirilen yeşil bir imza niteliğinde.

BAŞKAN KAVUŞ; 'ŞÜKRAN'DA ATILAN HER YENİ ADIM DÖNÜŞÜMÜN YENİ SEMBOLÜ OLACAK NİTELİKTE'

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgeye kazandırılan park ile ilgili yaptığı açıklamada Şükran Mahallesi'nde yürütülen dönüşümün yalnızca binalardan ibaret olmadığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi; 'Biz bu projeyi sadece fiziki bir yenilenme olarak değil, sosyal açıdan da bir yeniden doğuş olarak görüyoruz. Yıkık dökük binaların yerini, artık umut dolu alanlar, yaşayan sokaklar, nefes alan bir şehir aldı. Bu park da o dönüşümün sembollerinden biri oldu. Vatandaşlarımızın huzur içinde vakit geçireceği bu alan, Meramımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.'