Konya Karatay Belediyesi, ilçede yer alan tarihi ve kültürel mirasın korunması amacıyla yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

KONYA (İGFA) - Konya'nın manevi değerlerinden biri olarak kabul edilen Burhan Dede Türbesi, aslına uygun biçimde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ihya edildi.

İlçedeki kültürel ve manevi değerlerin korunması için birçok proje yürüten Karatay Belediyesi; tarihi camiler, türbeler, çeşmeler ve geleneksel mimari örneklerinin restorasyonuyla ilçenin tarihi kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Burhan Dede Türbesi de yeniden ayağa kaldırılarak Konya'nın manevi mirasına kazandırıldı.

TARİHİ YAPI KORUMA ALTINA ALINDI

Sarıyakup Mahallesi'nde yer alan Burhan Dede Türbesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17 Şubat 2017 tarih ve 4263 sayılı kararıyla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi. Türbe, II. grup koruma yapısı olarak belirlendi. Karatay Belediyesi mülkiyetindeki alan için hazırlanan restorasyon projesi, 24 Eylül 2024 tarihinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Onayın ardından 12 Haziran 2025 tarihinde uygulama çalışmalarına başlandı. Restorasyon sürecinde, geleneksel inşaat teknikleri ve özgün malzeme kullanımı esas alınarak çalışmalar tamamlandı.

KILCA: KARATAY'IN MANEVİ MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Burhan Dede Türbesi'nin yeniden ihya edilmesinin Konya'nın kültürel hafızası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Kılca açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Karatay, köklü geçmişiyle tarih ve kültürün iç içe yaşandığı bir yerdir. İlçemizin dört bir yanında yürüttüğümüz restorasyon ve koruma projeleriyle hem şehir kimliğini güçlendiriyor hem de ecdadımızın bize bıraktığı kültürel mirasa sahip çıkıyoruz. Burhan Dede Türbesi de bu anlayışla ele aldığımız önemli çalışmalardan biridir. Yapının restorasyonunu aslına uygun biçimde tamamladık. Çevre düzenlemesini de gerçekleştirerek türbeyi vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız.'

ASIRLIK TÜRBE, ÖZGÜN MİMARİSİYLE KORUMA ALTINA ALINDI

Taş temel üzerine geleneksel sille taşı malzeme kullanılarak tuğla hatıllı geometrik sıralı taş duvar inşa edilen Burhan Dede Türbesi, içten düz tavanı ve dıştan tek yöne eğimli çatısıyla geleneksel mimarinin özgün örneklerinden birini oluşturuyor. Türbe içerisinde yer alan dört sandukanın, Burhan Dede ile eşi, kızı ve oğluna ait olduğu rivayet ediliyor. Burhan Dede, yüzyıllardır Konya halkı tarafından büyük bir saygıyla anılıyor. Halk tarafından ziyaret edilen türbe, hem dini hem de halk kültürü açısından önemli bir manevi miras niteliği taşıyor. Uzun yıllar özel mülkiyet alanında yer alan ve bir evin avlusunda kalan türbe, Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alındı. Belediye tarafından gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışmalarıyla türbe, özgün mimari dokusuna sadık kalınarak yeniden ihya edildi.







