Konya'da Meram Gençlik Meclisi’nin 4. Olağan Genel Kurulu, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan genel kurul, Konya gençlerinin dinamizmine, birlik ve dayanışmasına sahne oldu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi Meclis Salonu, sadece ilçe değil tüm Konya gençliğinin dinamizmine, birlik ve dayanışmasına sahne oldu. Meram Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 4. Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Salim Can Kilci, TÜGVA Konya İl Temsilcisi Enes Halil Erdal, Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu, Meram Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı Mehmet Yolcu, önceki dönem gençlik meclisi başkanları ve üyeleri katıldı.Genel kurul öncesinde katılımcılara, Filistin’e ve ‘SumudFilosu’na desteklerini simgeleyen mavi kurdeleler takıldı.Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

İlk konuşmayı yapan Meram Gençlik Meclisi Kurucu Başkanı Mehmet Yolcu, 19 Mayıs 2015’te başlayan yolculuğu hatırlatarak; “Meram Gençlik Meclisi’ni kurduğumuzda, gençlerimizin de bir meramı vardı. O günden bu yana nice gencimiz burada yetişti, hizmet etti. Bugün 4. Genel Kurulu gerçekleştirmek büyük bir mutluluk. Bize daima yol gösteren, fırsatları gençliğin önüne seren ve abilik yapan Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize de başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise gençlik meclislerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti; “Konya’daki gençlik meclislerinde yetişen gençlerimiz, bugün çok güzel yerlerde. Bu yapılar, hem hizmeti hem de insanı öğrenmek için müthiş birer okul. Gençlik meclisleri siyasetten uzak, belediyelerin öncülük ettiği, gençlerin hayallerini, projelerini hayata geçirdiği ve sosyalleşmeleri açısından da özel bir alan. Biz de bu yolda size her zaman destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. İnanıyorum ki sizler, bizden daha güzel bir dünya kuracaksınız.”

BAŞKAN KAVUŞ’TAN GENÇLİK MECLİSİ’NE MÜJDE

Başkan Kavuş, genel kurulda yaptığı konuşmada ayrıca gençlik meclisi için bağımsız bir bina hazırlığı içinde olduklarını müjdeledi. Başkan Kavuş; “Özellikle üniversiteye yakın bir bölgede, sadece gençlik meclisi üyelerinin değil tüm gençlerin yararlanabileceği bir merkezi gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bunun için gerekli talimatı verdim. Bir bina arayışı içindeyiz.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında genel kurula geçildi. Divan heyetinin belirlenmesiyle başlayan genel kurulda yapılan seçimde Abdulkahar Karaçay yeniden başkanlığa seçildi.