Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Müdür Yardımcısı Recep Bulut, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren alabalık yetiştiricilik ve işleme tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret kapsamında, tesislerde yürütülen üretim ve işleme süreçleri detaylı olarak gözlemlendi. İşletmenin kapasitesi, üretim teknikleri ve bölge ekonomisine katkıları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

İşletme yöneticileri ile yapılan görüşmelerde ise, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca, su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimine yönelik atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

İl Müdürü Ayvalık, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün gıda güvenliği, istihdam ve bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.