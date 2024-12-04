Meram Belediyesi, çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin rol oynamak, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla yepyeni bir adım attı. Bu kapsamda belediye bünyesinde Çevre ve İklim Meclisi kuruluyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, meclisin,çevre dostu politikaların hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir dönüm noktası olacağını ifade etti.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediye Meclisi, çevre sorunları ve iklim değişikliğiyle mücadelede etkin bir rol oynamak, sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak amacıyla yepyeni bir adım atarak Çevre ve İklim Meclisi kurma kararı aldı.

ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ HER KONU MECLİSİN GÜNDEMİNDE OLACAK

Konunun uzmanları, bilim adamları, STK temsilcileri, bürokratlar ve gönüllülerden oluşacak Meram Çevre ve İklim Meclisi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra ilçenin sıfır atık hedeflerine ulaşmasını sağlamak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek hedefiyle hayata geçirildi. Meram’ın hem yerel yönetim politikalarına rehberlik edecek hem de tüm vatandaşların iklim ve çevre konularında bilinçlenmesinin önünü açacak meclis, ayrıca çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve yenilikçi çözümler ile Meram’ın doğal kaynaklarını ve ekosistemini korumayı da amaçlıyor.

ÇEVRE VE İKLİM MECLİSİ, MİSYONU VE VİZYONUYLA GÖZ DOLDURUYOR

Meram’ı iklim dostu, sürdürülebilir ve doğal yaşamla iç içe bir kent haline getirme vizyonuyla hayata geçecek olan Meram Çevre ve İklim Meclisi, ilçenin çevre dostu bir kimlik kazanmasına ve bölgenin ekosistemini koruyarak gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sunacak. Meram’ın çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için belediye, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler ve halkın iş birliği içinde çalışmasını sağlayacak olan Çevre ve İklim Meclisi, çevresel politikalar geliştirmek, vatandaşların çevre konularında aktif katılımını sağlamak, eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve etkinliklerle bilinç oluşturmak gibi önemli bir misyon da üstlenecek.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERAM’IN ZENGİNLİĞİNİ KORUMAK ADINA YENİLİKÇİ POLİTİKALAR ÜRETİYOR, DOĞA VE ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN YENİ PLATFORMLAR KURUYORUZ”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Çevre ve İklim Meclisi ile ilgili yaptığı açıklamada ilçenin doğal zenginlikleri ile ön plana çıktığının altını çizerek, “Bu zenginlikleri korumayı ve geleceğe taşımayı en önemli görevlerimizden biri saydık. Bu kapsamda doğayı korumak ve kollamak, çevre sorunlarına çözüm bulmak, geri dönüşüm ve sıfır atık hedeflerine ulaşmak adına pek çok başarılı çalışma ortaya koyduk. Çevre ve İklim Meclisimiz de bu sorumluluğu yerine getirmek için en önemli platformlarımızdan biri olacak. Bu süreçte bilimadamlarımızın, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da aktif rol oynamasını sağlayacak, soruna istişare içinde el birliği ile çözümler üreteceğiz. Bu çerçevede meclisimiz iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çevre politikalarını geliştirecek ve uygulayacak. Meclis, çevre dostu projeler üretecek, toplumla birlikte politika oluşturacak, eğitim programları ve farkındalık kampanyaları ile çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın çevresel konularda bilinçlenmesini sağlayacak. Çevre sorunları, iklim değişikliği ve sıfır atık hedefi için çok önemli gördüğümüz Meram Çevre ve İklim Meclisimiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.