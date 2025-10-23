Bursa'da Yıldırım Belediyesi, şehrin kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla yeni bir programı daha hayata geçirdi. Bursa Kültür Atlası adıyla başlatılan etkinlik serisinde, Bursa'nın önemli kültür tarihçileri Kerim Bayramoğlu ve Mesut Özkeser, iki haftada bir Cuma akşamları tarih ve kültür meraklılarıyla buluşuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım Belediyesi'nce hayata geçirilen 'Bursa Kültür Atlası' programı ile kentin tarihi ve kültürüne ışık tutuluyor.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen program, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. 17 Ekim'de başlayan kültür buluşmaları, 12 Aralık tarihine kadar sürecek. Program kapsamında Bayramoğlu ve Özkeser, Bursa'nın mahalleleri, semtleri ve tarihi mekânlarına dair az bilinen hikâyeleri katılımcılarla paylaşıyor.

TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ

Bursa Kültür Atlası programının, kentin tarih ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sunacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa, köklü geçmişi ve zengin kültürel mirasıyla sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin gözbebeği bir şehir. Bu değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim en temel görevlerimizden biri. 'Bursa Kültür Atlası' programı da tam olarak bu amacı taşıyor. Mahallelerimizin, sokaklarımızın, semtlerimizin unutulmuş ya da hiç bilinmeyen hikâyelerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Kültür tarihçilerimiz Sayın Kerim Bayramoğlu ve Sayın Mesut Özkeser'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.