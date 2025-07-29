Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, dijitalleşme yolunda attığı adımların meyvesini almaya devam ediyor. e-KOSKİ platformu ve mobil uygulama üzerinden son bir yıl içinde toplam 1 milyon 55 bin 992 başarılı işlem gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün vatandaşların işlemlerini daha hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kullanıma sunduğu dijital hizmetlerin kullanım oranları her geçen gün artıyor.

e-KOSKİ platformu ve mobil uygulama üzerinden son bir yıl içinde toplam 1 milyon 55 bin 992 başarılı işlem gerçekleştirildi. 2024 yılı Haziran ayı ile 2025 yılı Haziran ayı arasındaki 1 yıllık süreçte vatandaşların en çok kullandığı dijital hizmetler arasında fatura sorgulama ve fatura hareketleri ilk sıralarda yer aldı. Fatura sorgulama işlemi toplamda 340 bin 841 kez gerçekleştirilirken, fatura hareketleri 457 bin 284 kez kullanıldı.

KOSKİ’nin sunduğu online hizmetlerden “Abone Ol” işlemi 19 bin 733, “Faturamı Oluştur” işlemi ise 12 bin 569 defa kullanıldı. “Abonelik İptali” işlemi ise 12 bin 268 kez gerçekleştirildi. Kurumsal hizmetlerde de vatandaşların sistemden etkin bir şekilde faydalandığı gözlendi.

e-KOSKİ sistemine kayıtlı toplam kullanıcı sayısı 329.196'ya ulaştı. Bu kullanıcıların 1.819’u kurumsal, 224’ü ise muhtar üyelerden oluşuyor. Sistemle entegre kullanılan cihaz (uç) sayısı ise 10 bin 123 olarak kaydedild